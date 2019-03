Auch Lilienthals Miro Siljamo (schwarz-weißes Trikot) trug sich gegen Kaufering in die Torschützenliste ein. (Christian Kosak)

Lilienthal. Und sich nach spektakulären Jahren standesgemäß mit einem hochdramatischen Floorballfest vom eigenen Publikum verabschiedet. Mit 8:7 (5:3, 1:2, 2:2) setzten sich die „Wölfe“ nach einem mitreißenden Schlagabtausch gegen die Red Hocks Kaufering durch und sorgten noch einmal für Begeisterung in der Schoofmoorhalle.

Für Trainer Jesse Backman war es allerdings schon fast ein bisschen zu viel Spektakel: „Wir haben ein tolles erstes Drittel gespielt, aber durch zu viele Fehler auch Tore hergeschenkt. Als Trainer ist das hart“, monierte der Finne. So waren es auch die Gäste aus Bayern, die nach einem schlimmen Ballverlust früh in Führung gehen konnten (5.). In der Folgezeit entwickelte sich dann eine hochklassige Partie, in der beide Teams alles in die Waagschale warfen. Nur eine Minute nach dem ersten Tor hätten die „Red Hocks“ beinahe erhöht, im direkten Gegenzug erzielte Dennis Heike aber den Ausgleich. Auch danach ging es in einem schier unglaublichen Tempo rauf und runter.

Beinahe im Sekundentakt gab es so hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, durch drei Treffer binnen drei Minuten konnten sich die Gastgeber Mitte des ersten Drittels aber ein wenig absetzen: Zunächst traf Niklas Bröker in Überzahl mit einem nicht unhaltbar wirkenden Schuss von der Mittellinie (7.), dann erhöhte Maximilian Spöhle mit zwei Treffern innerhalb von 20 Sekunden auf 4:1 (9.). Aber nicht nur den Lilienthalern war der unbedingte Wille anzumerken, sich mit einer guten Vorstellung zu verabschieden, auch die Gäste kämpften mit viel Herz um ihre letzte Play-off-Chance. Rassige Zweikämpfe, Strafen und weitere Tore rissen die Zuschauer so immer wieder von ihren Sitzen – in die erste Drittelpause ging es schließlich mit einem 5:3 aus Lilienthaler Sicht.

Nach der Pause ging es gleich mit viel Leidenschaft und jeder Menge Torraumszenen weiter. Der bärenstarke Ricardo Wipfler brachte die Kauferinger mit einem präzisen Freischlag nach einer fragwürdigen Handentscheidung wieder auf ein Tor heran (27.), Janos Bröker stellte den alten Abstand aber kurz darauf wieder her. Die Gäste blieben dennoch weiter dran und versuchten ihr Glück vor allem mit langen Bällen in die Spitze. Einen solchen nutzten sie auch zum erneuten Anschlusstreffer, trotz guter Chancen auf beiden Seiten fiel im Mitteldrittel jedoch kein weiteres Tor mehr.

Für Spannung war im Schlussabschnitt also gesorgt und die Teams hielten, was sie in den vorherigen 40 Minuten versprochen hatten. Tobias Hutter gelang nach einem Konter tatsächlich der Ausgleich, dann schlugen die „Wölfe“ aber eindrucksvoll zurück: Maximilian Spöhle war nach Pass von Fabian Diaz de Armas zum dritten Mal zur Stelle (49.), hiernach belohnte sich Miro Siljamo nach einem kurz ausgeführten Freischlag für seine kämpferische Vorstellung mit dem 8:6 (54.). Das war aber immer noch nicht das Ende in dieser denkwürdigen Partie, denn die „Red Hocks“ antworteten ihrerseits prompt mit einem wunderschön herausgespielten Treffer.

In die Verlängerung schafften es die Gäste aber nicht mehr und das lag in erster Linie an Sebastian Spöhle. Sekunden vor der Schlusssirene entschärfte der schon zuvor starke Keeper mit einer Wahnsinnsparade einen eigentlich unhaltbaren Ball und rettete den Sieg. Wahrscheinlich auch, weil er keine Zeit für die Verlängerung hatte, da ein Teil des Teams direkt nach Spielschluss zum Karneval nach Bonn reiste. Da dürfen die „Wölfe“ bis Dienstag ihren gelungenen Ausstand aus der Bundesliga feiern, dann geht der Blick aber Richtung Play-offs. Denn auch dort soll der endgültige Abschied möglichst mit einem Floorball-Fest zelebriert werden.

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle, Urumovic; Janos Bröker, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Röttger, Klefeker, Siljamo, Hallamaa, Heike, Seitz, Vuorsalo, Stierle.