Am 13. November soll der erste Osterholzer eFootball-Kreismeister ermittelt werden - das Teilnehmerfeld ist noch nicht voll. (Julian Berndt)

Landkreis Osterholz. Mit 32 Teams hatte Fred Michalsky vom Kreisverband eigentlich gerechnet – doch bis zu diesem Wochenende hat er bislang erst zehn Meldungen erhalten.

„Das überrascht mich schon“, sagt Michalsky, der mit einer deutlich höheren Resonanz gerechnet hatte. Im vergangenen Januar hatte der Landesverband die erste NFV-Meisterschaft ausgerichtet – und sich vor Anmeldungen kaum retten können. „Ich gehe davon aus, dass in einigen Vereinen leider der interne Informationsfluss nicht gut läuft“, mutmaßt Michalsky. Soll heißen: Das Interesse in der betroffenen Zielgruppe ist groß – was auch ein Blick in andere Kreisverbände bestätigt. Allerdings scheinen vielerorts die jungen Leute schlichtweg gar nicht zu wissen, dass es eine eFootball-Kreismeisterschaft geben wird.

Fred Michalsky hat deshalb die Anmeldefrist nach hinten geschoben. Interessierte Zweierteams sollen sich schnellstmöglich bei Michalsky melden. Die Meldung muss der Verein über das entsprechende DFBnet-Postfach oder aber über das offizielle Anmeldeformular vornehmen.