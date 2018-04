Mirko Morisse erzielte bei der 6:29-Auftaktpleite den einzigen Touchdown für die Ritterhude Badgers. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Das hatten sich Spieler, Verantwortliche und Fans der Ritterhude Badgers sicherlich komplett anders vorgestellt, doch der Saisonauftakt in der American Football-Regionalliga Nord ging gründlich daneben. Dem neuformierten Team fehlte in vielen Situationen noch merklich die Abstimmung, sodass die Auftaktpartie bei den starken Hamburg Blue Devils gleich mal mit 6:29 (0:22) verloren ging. „Es war ein ganz schwieriges Spiel gegen einen erwartet starken Gegner. Man hat gemerkt, dass uns ein echtes Testspiel gefehlt hat. Es war einfach noch viel Sand im Getriebe, und wir hatten viele Probleme. Der Gegner war allerdings auch echt gut und sicher nicht der Wunschauftakt“, bilanzierte Badgers-Headcoach Robert Schulz nach dem ernüchternden Auftritt bei sommerlichen Temperaturen.

Dabei begann das Spiel aus Sicht der „Dachse“ eigentlich gar nicht so schlecht. Besonders die Verteidigung, in der vor allem Antonio Krahl und die Defensive Line einen guten Eindruck hinterließen, stoppten den ersten Drive der Hamburger prompt. Dann begannen aber auch schon die Schwierigkeiten. Gleich der erste eigene Spielzug führte zu einem unglücklichen Rückstand: Kurz vor der eigenen Endzone ging die Ballübergabe zwischen dem neuen Quarterback Maximin Lange und seinem Running Back gründlich daneben, Hamburgs Tobias Staak nutzte diesen Fehler sofort aus und trug den Ball in die Endzone. Da auch der PAT erfolgreich verwandelt wurde, mussten die Gäste früh einem Rückstand hinterherrennen.

Doch gerade der neuformierten Offensive war anzumerken, dass wichtige Akteure bisher kaum mit der Mannschaft trainieren konnten und verständlicherweise die Abläufe noch nicht verinnerlicht hatten. So wurde gegen die extrem sichere Hamburger Defense in der gesamten ersten Halbzeit nur ein neues First Down erzielt. Zwischen Lange und dem hochveranlagten Receiver-Squad fehlte noch die rechte Chemie. Aber auch auf der anderen Seite lief bei weitem noch nicht alles rund: Gegen den Lauf stand die Gästedefensive zwar sehr gut und ließ kaum Yards zu, gegen das Passspiel der Hansestädter hatten die Ritterhuder aber vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder Probleme und kassierten zwei lange Touchdown-Pässe.

Vor allem der starke Kay Bröcker war dabei kaum zu stoppen und sorgte für einige große Raumgewinne. So ging es mit einem deutlichen 0:22 in die Halbzeitpause. Und auch danach sollte es erstmal nicht besser werden. Stattdessen kassierte Marius De Freese kurz nach Wiederanpfiff auch noch einen Platzverweis wegen übertriebener Härte und wird somit mindestens ein Spiel gesperrt ausfallen.

Nachdem die Gastgeber mit einem kurzen Lauf des Quarterbacks einen weiteren Touchdown nachgelegt hatten, fand auch die Badgers-Offensive langsam in ihren Rhythmus und erzielte durch eine 25-Yard-Reception von Mirko Morisse Sekunden vor Schluss immerhin noch einen Ehren-Score.

Das freute auch den Trainer: „Die Jungs haben nie aufgegeben und alles versucht. Vor allem die O-Line hat den Ton angegeben, und wir haben Moral gezeigt“, lobte Schulz das Kämpferherz seines Teams. Für die kommenden Aufgaben gelte es, intensiv an der Abstimmung zu arbeiten und reihenweise Spielzüge einzustudieren.