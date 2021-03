Mitte November 2020 startete die zweite Auflage der Deutschen Schüler-Ergometer-Challenge. Der Wettkampf wird von der Deutschen Ruderjugend und dem Bund Deutscher Schülerruderer auch vor dem Hintergrund ausgerichtet, um Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie Wettkampfformate anzubieten. Die DSEC wird in den Monaten Dezember 2020 (5000 m), Januar 2021 (3000 m), Februar 2021 (1000 m) und März 2021 (350 m) ausgefahren. Die Nachfrage bestätigt die Veranstalter. 545 Nachwuchsruderer aus 70 Schulen und Vereinen beteiligten sich im Februar daran.

Mit dabei war auch Noor Overbeke vom RV Osterholz-Scharmbeck. Und nicht nur das: Sie ruderte auch vorne mit. In der Kinderwertung erwies sich die überregionale Konkurrenz zwar als zu stark, in Niedersachsen war sie aber nicht zu schlagen. In 3:51,1 Minuten hatte die RV OSCH-Athletin die 1000 Meter hinter sich gebracht.