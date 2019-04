Landkreis Osterholz. Der TSV Meyenburg nutzte bei der 0:2-Schlappe gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf II seine Chancen nicht und verlor somit endgültig den Anschluss ans rettende Ufer. Der VfR Seebergen/Rautendorf feierte einen 5:1-Kantersieg über den TSV Steden/Hellingst.

TSV Meyenburg – TSG Wörpedorf II 0:2 (0:0): Sören Hastedt verlängerte nach 69 Minuten eine Hereingabe von Dennis Tietjen auf den zweiten Pfosten sehenswert mit dem Fuß zum 1:0 für den Gast. Mit einem direkt aus 25 Metern verwandelten Freistoß machte Tobias Meier kurz vor Schluss dann alles klar. Dass bei den Gästen hinten die Null stand, war nicht zuletzt deren stark aufspielenden Torwart Niklas Waldow zu verdanken. „Niklas hat ein paar Male super gehalten“, freute sich TSG-Coach Klaus Albrecht. Er habe ansonsten eine sehr ruppige Partie gesehen.

VfR Seebergen – TSV Steden 5:1 (0:0): „Wir haben uns im ersten Durchgang gegen einen tief stehenden Gegner wirklich sehr schwer getan“, räumte Seebergens Übungsleiter Olaf Tscherner ein. Nach dem 1:0 von Nils Köster kamen die nun druckvoller agierenden Hausherren aber so richtig ins Rollen. Eine bärenstarke Vorstellung lieferte Linksverteidiger Roma Klee bei den Gastgebern ab. Nachdem er hinten mit viel Laufarbeit nichts hatte anbrennen lassen, krönte er seine gute Leistung schließlich mit einem 20-Meter-Schuss zum 5:1-Endstand.

SFR Heilshorn – SV Nordsode 0:2 (0:0): „Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht“, versicherte SFR-Trainer Mirko Sass. Schiedsrichter Heiko Junge erkannte jedoch einen Treffer von Heilshorns Peyran Kaplan wegen Foulspiels nicht an (25.). SV-Keeper Ulf Bähmk kratzte zudem einen Kopfball von Pascal Stelljes so gerade eben noch von der Linie. Auch Maik von Oehsen vergab eine gute Chance für das Heimteam. „Zum Schluss ist uns dann ein wenig die Luft ausgegangen“, berichtete Sass.