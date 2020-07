Landkreis Osterholz. Es war der Tag, auf den die Hobbysportler Niedersachsens seit Wochen sehnsüchtig gewartet haben: Seit diesem Montag ist das Fußballspielen in festen Kleingruppen wieder vollständig erlaubt. In der von der niedersächsischen Landesregierung überarbeiteten Corona-Verordnung wurden weitere Lockerungen bekannt gegeben. Eine davon betrifft das Training, bei dem bislang ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden musste. Diese Regelung wurde nun gekippt. So sieht die neue Corona-Verordnung die Möglichkeit vor, unabhängig vom Mindestabstand Sport in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen zu machen. Damit können beispielsweise feste Fußball-, Handball- oder Volleyballmannschaften wieder gemeinsam spielen. Partien gegen andere Mannschaften sind hingegen noch nicht wieder erlaubt. Dennoch ist die aktuelle Lockerung ein großer Schritt Richtung Normalität, hatten die vergangenen Wochen mit körperlosen Training und Übungen mit Abstandsregelungen nicht viel mit der Realität zu tun.