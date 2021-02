* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Lilienthals Rüdiger Berenthal. (Fr)

Name: Rüdiger Berenthal

Spitzname: Rudi

Vereine: SV Lilienthal-Falkenberg, TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, 1. FC Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt

Alter: Ü55

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Abwehr

Lieblingsposition (im Leben): Helfend für andere.

Man erkennt mich an: Zurzeit langen Haaren.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Empathie, Eloquenz, Sensibilität.

Meine größte sportliche Leistung: Altherren-Fussball im Landkreis aufrechthalten.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Vergeblich auf einen Abseitspfiff zu warten.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Wenig Erinnerungen, kommt selten vor ... innerlich freuen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Blutgrätsche.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Je nach Sympathie.

Werder oder HSV? Weeeerrrder!

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Alles eine Frage der Zeit“

Meine schlimmste Angewohnheit: Badelatschen vergessen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Eigentlich waren wir nicht viel schlechter“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Dayot Upamecano.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Joachim Huhn.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Mit Peter Altmaier (Stichwort Platzangst)

Wenn ich drei Wünsche frei hätte … : Ende der Pandemie, alle Menschen sollten glücklich und zufrieden leben, Frieden auf der gesamten Welt.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

