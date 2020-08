Schwanewede. Das Breitensport-Tennis-Mixed-Turnier hat wieder den Saisonhöhepunkt auf der Tennisanlage des TV Schwanewede dargestellt. Eine ganze Woche lang traten Spielerpaare aus ganz Norddeutschland bei der 18. Auflage des Spektakels gegeneinander an. Lange war aber unklar, ob das Turnier überhaupt stattfinden kann.

„Es konnte, aber natürlich unter den geltenden Corona-Bedingungen. Anwesenheiten mussten genau erfasst und die Kapazität im Überblick behalten werden, Hände desinfiziert, Abstand gehalten und Mundschutz getragen werden. Zudem mussten alle Zuschauer sitzen“, teilte TVS-Spartenleiter Dennis Bokelmann mit. Um das alles stemmen zu können, hätten mehr Vereinsmitglieder bei der Organisation mitgeholfen als je zuvor. Über die Woche verteilt waren 150 Spieler zu Gast. „Weitere auf der Warteliste stehende Sportler mussten leider auf das nächste Jahr vertröstet werden“, so Bokelmann.

In sechs Kategorien wurden sortiert nach Spielstärke und Alter die Sieger ausgespielt. Im Hauptfeld der Gruppe eins, also dem nach Leistungsklassen (LK) am stärksten besetzten Feld, standen die späteren Sieger, Marlen Nowak und Patrick Kück vom TC Osterholz-Scharmbeck, in ihrem Halbfinale schon vor dem Aus. Die Lokalmatadoren vom TV Schwanewede, Maren Morisse und Dennis Bokelmann, ließen aber im Match-Tiebreak vier Matchbälle ungenutzt und mussten sich am Ende mit 10:12 geschlagen geben.

Auch im Finale wehrten Nowak und Kück dann gegen ein weiteres Schwaneweder Mixed einen Matchball ab. Gegen Daniela und Sebastian Sander lagen sie im Match-Tiebreak bereits mit 2:8 hinten und drehten die Partie noch zu einem 13:11. „Vielleicht übertreiben wir es an manchen Stellen mit unserer Gastfreundschaft“, war Dennis Bokelmann kurz danach schon wieder zu Scherzen aufgelegt. Auch im zweiten Feld kam es zu einem Osterholzer Sieg über die Hausherren. In einem ebenso packenden Finale setzen sich Hannah Abraham und Dominik Galrao-Sewtz mit 10:8 im Match-Tiebreak gegen die Vorjahres-Sieger Manuela Völz und Lars Jachens durch.

„Wir haben uns besonders gefreut, dass so viele Sportsfreunde vom TC Osterholz-Scharmbeck in diesem Jahr dabei waren, aber sportlich gesehen waren sie dann ganz schön gierig“, kommentierte Bokelmann augenzwinkernd. In Gruppe vier gab es dann aber den lang ersehnten Sieg für eine Heimmannschaft. Im spannenden Schwaneweder Finale setzten sich Songül Ergen und Stefan Neumann mit 10:8 im Match-Tiebreak gegen ihre Klubkollegen Judith Möllmann und Jörg Christ durch. Im ersten 120er Feld, in dem beide Spieler zusammen mindestens 120 Jahre alt sein müssen, gelang Margret Olbers aus Wremen und Bernd Gosewisch aus Bremerhaven der Turniersieg ohne einen einzigen Satz abzugeben.