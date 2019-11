Hambergen. Der Trainer des FC Hambergen, Eric Schürhaus, wusste nicht so richtig, wie er das 0:0 im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gegen den TSV Achim einordnen sollte: „Ich bin weder zufrieden noch enttäuscht.“ Die Leistung des Unparteiischen Jannik Matthias vermochte Schürhaus hingegen exakt einzustufen: „Da war keine einheitliche Linie zu erkennen. Pauschal schien bei ihm nur die Regel zu gelten, einfach immer auf Abseits zu entscheiden.“

Alleine in den ersten 30 Minuten habe es eine zweistellige Anzahl an Abseitspfiffen gegeben, die aus seiner Sicht zumindest in der Hälfte der Fälle nicht gerechtfertigt gewesen seien. Die Schuld für das torlose Remis suchte Eric Schürhaus aber dennoch in erster Linie bei seiner Mannschaft: „Wir sind mit unseren größeren Ballbesitzphasen nicht gut umgegangen und haben auch zu viele lange Bälle geschlagen.“ Darauf habe sich der im Zentrum sehr kompakt stehende Widersacher schnell eingestellt. Ein Sonderlob erhielt Hambergens Sechser Nils Bonkowski. „Nils hatte eine herausragende Zweikampfquote und hat viele Duelle mit Achims Aykut Kaldirici zu seinen Gunsten entschieden“, erklärte Schürhaus. Wenn der kreative Mittelfeldmann der Gäste dann aber doch mal durchkam, war Jonas Piepenbrink zur Stelle.

Erst gegen Ende der Partie gelang es Kaldirici das eine oder andere Mal, Joker Mande Sidibe in Szene zu setzen. Dabei parierte FC-Torhüter Nils Sievert aber zweimal hervorragend. Auf der Gegenseite ließ „Flankengott“ Tim Denker die nötige Präzision vermissen. Aber auch die Stürmer „Freddy“ Nagel und Keno Liebschner waren diesmal nicht präsent genug für einen Treffer.