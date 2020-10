Borgfeld. Derzeit läuft beim SC Borgfeld so ziemlich alles schief, was nur schief laufen kann. Neben zahlreichen Verletzten, unnötigen Niederlagen durch Konzentrationsfehler oder eine kontinuierlich neu formierte Defensivabteilung hat die 2:3 (2:1)-Heimniederlage gegen die SFL Bremerhaven nun auch noch dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft von SC-Trainer Lutz Repschläger plötzlich auf einem Abstiegsrang wiederfindet. „Trotzdem bricht hier jetzt niemand in Panik aus“, zeigte sich der Coach kämpferisch, „das bringt uns überhaupt nichts, wir müssen gerade jetzt die Ruhe bewahren und einfach weiter unseren Fußball spielen.“

Schließlich sei die Mannschaft dem Gegner über weite Strecken des Spiels ebenbürtig gewesen, versicherte Repschläger, „und hätte sich den Punkt auch verdient gehabt“. Allerdings verloren seine Spieler den Ball zu leichtfertig in der Vorwärtsbewegung, agierten zu hektisch und gerieten dadurch auch früh in Rückstand: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um, über die rechte Borgfelder Seite wurde der Ball nach vorne getragen und die präzise Flanke verwertete schließlich Timo Struppe zum 0:1 (4.). „Bei diesem Konter waren wir nicht wach genug“, erklärte Repschläger – hob gleichzeitig aber auch einen von mehreren positiven Aspekten hervor. „Die Jungs haben sofort gut reagiert und das Spiel noch vor der Pause gedreht“, sagte er, „insgesamt haben sie unseren Matchplan auch gut umgesetzt und viel Spielkontrolle gehabt.“

Tatsächlich sorgten Philipp Eichler (23.) und SC-Kapitän David Lange (42.) für einen Hoffnungsschimmer am Wümmedeich, beide Tore fielen durch aufmerksames Nachsetzen auf die „zweiten Bälle“ und stellten die trotz der zahlreichen Rückschläge noch immer intakte Moral der Kicker unter Beweis. „Wenn unser Kader wieder voller ist“, zeigte sich Repschläger außerdem zuversichtlich, „haben wir auch wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten und fördern durch den Konkurrenzkampf natürlich auch die Qualität jedes Einzelnen.“

Zu Beginn der zweiten Hälfte offenbarte sich allerdings eine Schwäche der Borgfelder, die sich mittlerweile wie ein roter Faden durch ihr Spiel zieht: Es fehlt an der Klarheit in der Defensive. Kurz nach Wiederbeginn versuchen gleich mehrere Borgfelder Defensiv-Akteure, eine brenzlige Situation im letzten Abwehrdrittel spielerisch zu lösen, statt die Kugel schlicht aus der Gefahrenzone zu dreschen. Nutznießer davon wurde letztlich Mirco Tatje, der den Ball am Strafraum nahezu unbehelligt annehmen konnte und diesen am machtlosen SC-Torhüter Thorben Kaessler vorbei zum 2:2 in den Winkel zirkelte (54.).

„Das müssen wir vorher natürlich viel besser verteidigen“, haderte Repschläger, „solche Fehler darfst du dir auf diesem Niveau nicht erlauben.“ Dennoch habe sich sein Team auch von diesem neuerlichen Nackenschlag erholt und den Gästen weiter Paroli geboten. Doch machte ein erneuter Konzentrationsfehler unmittelbar vor dem Schlusspfiff alles zunichte, in der Nachspielzeit verloren die Hausherren auf der rechten Abwehrseite gleich zwei Zweikämpfe in Folge, die anschließende Flanke segelte nahezu unberührt durch den Strafraum und Mirco Tatje hatte am zweiten Pfosten weder einen Gegenspieler noch Mühe, den Siegtreffer für sein Team zu erzielen (90.+2).

