Will sich höherklassig beweisen und wird deshalb die TuSG Ritterhude verlassen: Christian Barth. (Tobias Dohr)

Ritterhude. „Wir sind im Prinzip seit Anfang Februar mit allen Gesprächen mit den Spielern aus dem aktuellen Kader durch.“ Das Ergebnis: Lediglich Christian Barth wird die Hammestädter verlassen. „Er möchte sich gerne höherklassig beweisen und wird den Verein deshalb verlassen. Wir werden ihm aber natürlich keine Steine in den Weg legen“, berichtet Bastian Haskamp, der den neuen Verein von Barth aber nicht verraten wollte. Darüber hinaus freut sich der TuSG-Coach aber über lauter Zusagen, sodass 20 Spieler des aktuellen Kaders auch in der kommenden Spielzeit das Fundament bilden werden.

Denis Mukolla wird sein Studium in den USA weiterführen und deshalb zunächst nicht mehr zur Verfügung stehen. Drei bis vier Neuzugänge sollen außerdem noch von einem Wechsel an den Jahnsportplatz überzeugt werden. „Zwei haben auch bereits zugesagt, aber die Namen möchte ich noch nicht nennen“, so Haskamp, der zudem noch einen zusätzlichen Torwart in den Kader mitaufnehmen will.