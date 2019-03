Ritterhude. Wie schon häufig in dieser Saison starteten die Hammestädter mit einem 0:3 aus den Doppeln in die Partie. Der Rückstand konnte nicht mehr aufgeholt werden, weil Vegesacks Jacob Guzmann erwartungsgemäß zwei Siege einfuhr. In den Fünfsatzspielen zeigte die TuSG zudem fast immer Nerven und verpasste so ein knapperes Ergebnis. Lediglich Frank Dohrmann wusste zu überzeugen, er punktete in beiden Einzeln. Ritterhudes Daniel Wrieden zeigte sich entsprechend enttäuscht: „So steigt man am Ende zu Recht ab.“

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – SG Aumund-Vegesack 4:9: Sonntag/Haumersen - Kunte/Rautenhaus 2:3 (11:13, 9:11, 11:9, 14:12, 8:11); Wrieden/Dohrmann - Guzmann/Burkhardt 2:3 (11:5, 6:11, 8:11, 12:10, 6:11); Oetjen/Fuhrmann - Jahic/Grzesik 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 5:11); Sonntag - Kunte 3:2 (9:11, 11:8, 4:11, 11:7, 12:10); Wrieden - Guzmann 0:3 (5:11, 6:11, 8:11); Dohrmann - Jahic 3:2 (9:11, 11:8, 4:11, 11:7, 12:10); Haumersen - Burkhardt 2:3 (9:11, 11:6, 11:13, 11:1, 8:11); Oetjen - Rautenhaus 2:3 (11:9, 13:11, 7:11, 8:11, 5:11); Fuhrmann - Grzesik 2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:8, 8:11); Sonntag - Guzmann 0:3 (4:11, 5:11, 5:11); Wrieden - Kunte 3:1 (11:3, 7:11, 11:9, 12:10); Dohrmann - Burkhardt 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:8); Haumersen - Jahic 2:3 (7:11, 1:11, 11:7, 11:7, 9:11) THI