Landkreis Osterholz. Die Punktspiele im Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) können somit mit Doppel stattfinden. Allerdings werden nur knapp 60 Prozent der ursprünglich gemeldeten Mannschaften in die Übergangssaison 2020 starten. Die meisten Zurückziehungen von Mannschaften gab es im Seniorenbereich ab 30 Jahre. Bei den Damen und Herren sowie im Jugendbereich ist die Zahl der zurückgezogenen Teams derweil weit geringer. Die Begegnungen in allen Spiel- und Altersklassen beginnen am 13. Juni. Der Start der Punktspiele der Jugend wurde bereits frühzeitig auf das Ende der Sommerferien verschoben. Die Saison wird ohne Auf- und Absteiger gespielt.