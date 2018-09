Stefanie Plewa vom RV St. Jürgen startete auf Quickstead im M-Springen, verpasste aber die Zusatzrunde. (Guido Specht)

Tarmstedt. Das Zwei-Sterne-M-Springen mit Stechen beim Reit- und Springturnier des RV Tarmstedt hatte es in sich: Gerade einmal fünf der gestarteten 27 Paare aus Pferd und Reiter schafften den Sprung in die Zusatzrunde. „Der Parcours war richtig heftig gebaut. Aber weil der Boden es hergab, konnten Miroslaw Fory und Günter Mindermann die Hindernisse auch ein paar Zentimeter höher setzen“, sagte der Tarmstedter Vereinsvorsitzender Hans-Peter Jagels.

Im Stechen selbst blieben dann nur noch zwei Reiter ohne Abwurf. Da die Prüfung wegen der hohen Nennungszahl von 55 Startern nach Leistung geteilt wurde, gewannen Claes Lendrop vom RC Bremerhaven auf Choccoloca und Lisa Küpper vom RC Stotel auf Casablanca H jeweils eine Abteilung. Der Wulsbütteler kam am besten mit dem anspruchsvollen Parcours zurecht. Der Schwede sicherte sich in einer Zeit von 38,74 Sekunden als bester aller Teilnehmer den Triumph in der ersten Abteilung.

Lisa Küpper ging nicht das letzte Risiko und sicherte sich in 43,19 Sekunden als Zweite den Sieg in der anderen Abteilung. Schnellste Starterin im Stechen war jedoch Jana Schwarting vom RV Der Montagsclub auf Ballina. Weil sich Schwarting dabei aber einen Fehler erlaubte, nützten ihr auch die guten 36,62 Sekunden nichts. Doch immerhin sprang für sie noch Rang zwei in der ersten Abteilung heraus.

„Ich drückte Jana Schwarting die Daumen, weil ich ihr gerade ein Pferd verkauft habe“, räumte Jagels ein. Auf dem frisch erworbenen Vierbeiner trat Schwarting aber nicht in der höchsten Springprüfung der Veranstaltung an. Mit Call me Cinderella hatte Schwarting aber noch ein zweites heißes Eisen im Feuer. Doch mit diesem Pferd flog Schwarting bei einer Verweigerung in den Oxer und schied somit aus. „Genau wie bei den Stürzen in den anderen Prüfungen war aber keine ärztliche Hilfe nötig“, war Jagels erleichtert.

Selbst einem so erfahrenen Turnierreiter wie Hergen Forkert vom RC Rosenbusch Oberneuland gelang nicht alles nach Wunsch. Forkert gab mit Corleone P im M-Springen mit Stechen vorzeitig auf und verpasste auf Schiller mit vier Strafpunkten ebenfalls die Zusatzrunde.

Dies hatte er mit Startern wie Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude, Kristian Göbel vom RC General Rosenberg auf J-Star vom Bareelhof, Christina Büchner vom RFV Hambergen auf Carlow CR, Stefanie Plewa vom RV St. Jürgen auf Quickstead sowie Mylene Diedrichsmeier vom RV Aller-Weser auf Lillifee L gemeinsam. Ihre Schwester Julie Mynou Diederichsmeier ergatterte hingegen auf Pius mit einem Fehler den zweiten Platz in der zweiten Abteilung vor Lara Holst vom RC General Rosenberg auf Pina Gold.

Die Schwaneweder Sportwartin bestätigte damit ihre tolle Form in dieser Saison. „In den hohen Prüfungen hatten wir eine Starterfüllung von etwa 50 Prozent. Das ist aber normal für den Herbst, weil viele Reiter sagen, dass ihre Pferde satt seien“, erklärte Jagels. Dies sei aber durch die hohen Prozentzahlen in den E-Prüfungen ausgeglichen worden, so der 66-Jährige.

Die höchste Dressurprüfung, die M-Dressur, hatte einen Stern. Hier bejubelte Jana Kahrs von der RFG Fischerhude auf Noblesse und Darlings Destiny einen Doppelsieg. Lokalmatador Stefan Blanken verpasste auf Secret Sunshine auf Position zehn knapp eine Platzierung. „Stefan ist aber nur diese eine Prüfung geritten“, informierte Hans-Peter Jagels.