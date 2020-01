Guter Auftakt in die Vorbereitung: Die Kicker des FC Hagen/Uthlede. (Tobias Dohr)

Hagen. Eine erstklassige Trainingsbeteiligung, ein vielversprechendes Comeback von Kai Diesing, sowie ein souveräner Sieg im ersten Testspiel – genauso dürfte sich Carsten Werde die ersten Tage der Wintervorbereitung vorgestellt haben. Der Trainer von Fußball-Oberligist FC Hagen/Uthlede sah ein 6:0 (5:0) bei der Leher TS.

Besonders in der ersten Hälfte waren die Grün-Schwarzen dem Tabellenzwölften der Bremen-Liga komplett überlegen. Nicht einmal eine halbe Stunde benötigten die Hagener für eine komfortable 5:0-Führung, die Erik Köhler (9./18.), Marlo Burdorf (10.), Kai Diesing (22.) und Finn-Niklas Klaus (28.) mit ihren Treffern herausschossen. In der zweiten Hälfte ließen die Gäste die Zügel dann ein wenig schleifen. Lediglich Erik Köhler war noch einmal erfolgreich (78.). Das zweite Testspiel führt den Oberligisten am kommenden Sonntag erneut zu einem Bremen-Ligisten. Ab 17 Uhr spielt das Werde-Team dann beim SC Borgfeld. Bereits am 9. Februar steht für die Hagener das erste Oberliga-Punktspiel beim TuS Bersenbrück an.