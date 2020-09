Verließ die Platte gleich dreimal als Siegerin: Elisa Oerding. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Vor allem Spitzenspielerin Katharina Wrieden war die Nervosität nach ihrer fast einjährigen Wettkampfpause anzumerken.

Häufig stand sie nicht gut zum Ball und beschränkte sich dadurch zunehmend auf eine sichere Spielweise. Dennoch fing sich die Materialspielerin stets in den entscheidenden Momenten, beispielsweise im fünften Durchgang gegen Anika Henke oder Annegret Lange, und blieb an diesem Abend ungeschlagen. Dies traf auch auf Elisa Oerding zu, die vor Spielfreude strotzte und zahlreiche sehenswerte Ballwechsel in der Riesturnhalle zeigte. Dass große Emotionen auch nach der eigentlichen Entscheidung im neuen Format noch möglich sind, bewies Oerding zudem beim Gesamtstand von 8:2 im Duell mit Ilka Rudloff.

Die gute Aufschlägerin haderte zusehends nach einem unglücklichen 0:2-Satzrückstand, holte sich aber mit einem 11:9 im entscheidenden Durchgang Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. Strahlen durfte auch Svenja Schmitt an Position drei, nachdem ihr eine optimale 3:0-Bilanz geglückt war. Mit einer hohen Quote beim Vorhandtopspin dominierte sie ihre Angstgegnerin Ilka Rudloff und krönte ihre Leistung letztlich mit einem Fünfsatzsieg über Fleestedts Nummer eins Miriam Beutler, obwohl ihr in der entscheidenden Phase zwei Fehlaufschläge unterliefen. Silke Kästingschäfer, die für die erkrankte Kerstin Schröder einsprang, war noch Trainingsrückstand anzumerken.

Ihr unterliefen nach riskanten Gewinnschlägen zu viele einfache Fehler. Exemplarisch verlief ihr Einzel gegen Ilka Rudloff, als sie die ersten beiden umkämpften Sätze durch einen verschlagenen Schmetterball beziehungsweise Aufschlagfehler abgab. Ob für die TuSG in dieser Spielzeit vielleicht doch mehr als der anvisierte Platz im oberen Tabellendrittel realisierbar ist, wird sich womöglich schon am Sonnabend beim Titelkandidaten TuS Sande zeigen.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – TuS Fleestedt 9:3

Wrieden – Henke 3:2 (11:5, 6:11, 11:9, 11:13, 11:4); Oerding – Beutler 3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:7); Schmitt – Rudloff 3:1 (13:11, 10:12, 11:1, 11:2); Kästingschäfer – Lange 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 7:11); Wrieden – Beutler 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:4); Oerding – Henke 3:1 (11:8, 11:8, 7:11, 14:12); Schmitt – Lange 3:1 (12:10, 8:11, 11:8, 11:8); Kästingschäfer – Rudloff 0:3 (9:11, 11:13, 8:11); Schmitt – Beutler 3:2 (11:6, 11:9, 8:11, 8:11, 11:9); Wrieden – Lange 3:2 (11:8, 11:13, 11:13, 11:8, 11:7); Oerding – Rudloff 3:2 (10:12, 11:13, 11:8, 11:6, 11:9); Kästingschäfer – Henke 2:3 (8:11, 11:7, 11:8, 5:11, 4:11) FM