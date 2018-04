Der Ex-Trainer und sein verlängerter Arm: Christian Holldorf wird wohl einen Teil der Aufgaben von Michael Rickers (rechts) übernehmen. (Werner Maass)

Lilienthal. Michael Rickers ist – wie bereits berichtet – am Montagabend als Trainer bei Fußball-Bezirksligist SV Lilienthal-Falkenberg zurückgetreten. Und je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, desto seltsamer wirkt die jüngste Entwicklung bei den Gelb-Blauen. Nicht, weil irgendjemandem in dieser Angelegenheit der schwarze Peter zuzuschieben wäre. Sondern vielmehr, weil – egal mit wem man spricht – die Gründe allesamt nachvollziehbar sind. Und das wirft die große Frage auf: Wenn alle Parteien so sachlich und reflektiert mit diesem Rücktritt umgehen, wie konnte es dann eigentlich überhaupt so weit kommen?

Der Trainer

Michael Rickers hat in der vergangenen Woche laut eigener Aussage noch einmal einen letzten Hilferuf ausgesendet. Die Personalnot wurde zuletzt größer und größer. "Die Trainingsbeteiligung war eine Katastrophe", sagt Rickers. Diese lag demnach regelmäßig bei gerade einmal 50 Prozent, oft genug stand Rickers mit "sieben oder acht Spielern" auf dem Platz. Auf den Tabellenneunten warten in den restlichen acht Wochen der Saison noch 16 Spiele. "Die Gefahr, irgendwann gar nicht mehr antreten zu können, ist definitiv gegeben", sagt Rickers, der im vergangenen Sommer unter gänzlich anderen Voraussetzungen angetreten war.

Der Ex-Trainer und Teammanager Gerd Buttgereit hatte Rickers geholt, damit dieser den Traum von der Landesliga umsetzt. "Gerd war mein Faustpfand, der Grund, warum ich letztlich hier angetreten bin", erinnert sich Rickers. Doch Buttgereit zog sich mehr und mehr zurück, Leistungsträger wie Dennis Thüroff und Robert Littmann verließen den Klub. Adäquater Ersatz wäre im Winter laut Rickers zu haben gewesen: "Doch der Verein wollte das nicht umsetzen." So drehte sich die Spirale immer weiter. "Am Ende musste ich die Reißleine ziehen", sagt Rickers, der gar nicht groß nachkarten will: "Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, konnten es verstehen."

Der Co-Trainer

Rüdiger Mohr gehört zu jenen, die durchaus Verständnis für Rickers' Entscheidung haben. "Viele Dinge sind sicher nicht so gelaufen, wie man es Michael versprochen hat", sagt der Co-Trainer, der das Team nun bis zum Saisonende führen soll. Für Mohr selbst kam ein Rücktritt nicht in Frage. Schon unter Ex-Trainer Gerd Buttgereit, mit dem er auch privat gut befreundet ist, war Mohr als Co-Trainer tätig. Und auch über das Saisonende hinaus stünde er unter dem neuen Chefcoach Manuel Weinrich bereit. Unter einer Bedingung: "Wenn klar ist, dass wir einen größeren Kader haben werden."

Wieso sich die Dinge – trotz der eigentlich idealen Voraussetzungen – am Ende derart negativ entwickelt haben, möchte Rüdiger Mohr definitiv nicht nur am schrittweisen Rückzug seines ehemaligen Cheftrainers festmachen: "Das ist sicherlich alles etwas unglücklich gelaufen, aber ich persönlich trenne das komplett."

Der (Ex-)Teammanager

Gerd Buttgereit selbst hatte zu einem früheren Zeitpunkt schon gesagt, dass er die Entwicklung auch als "persönliche Niederlage" empfindet. Dass der von ihm geholte Trainer nun aber vorzeitig "die Flinte ins Korn wirft", habe ihn schon etwas überrascht und auch enttäuscht. "Eigentlich zieht man so etwas dann bis zum Saisonende durch." Die Kritik, dass Buttgereit seine Ex-Mannschaft in den letzten Monaten im Stich gelassen habe, weist der selbstständige Unternehmer zurück: "Ich habe vor der Saison vieles in die Wege geleitet, habe Michael seine Wunschspieler geholt, viel eigenes Geld in Trainingsutensilien investiert."

Der Gesamtverein in Person des 1. Vorsitzenden Michael Simon habe ihm als Trainer immer komplett den Rücken freigehalten. Gleichzeitig sagt Buttgereit aber auch: "Michael Rickers war am Ende komplett frustriert. Vielleicht hat sich der Verein nicht so bewegt, wie es nötig gewesen wäre. Aber es kann ja auch nicht sein, dass das dann am Ende alles an meiner Person hängt." Buttgereit betont, dass vielmehr alle Seiten betrachtet werden sollten – und sich auch alle Parteien, inklusive er selbst, hinterfragen müssten. "So eine Entwicklung ist niemals eine Einbahnstraße. Da kann nicht nur eine Person dran schuld sein."

Der Spielmacher

Ähnlich verständnisvoll äußert sich auch Christian Holldorf. "Wenn man sich die letzten Monate anschaut, kann ich die Entscheidung des Trainers schon verstehen", sagt der Spielmacher. Dabei habe doch alles so verheißungsvoll angefangen im vergangenen Sommer: In die Liga starteten die Lilienthaler mit zwei Siegen und 7:1 Toren, im Bezirkspokal schalteten die Gelben-Blauen sogar den SV Bornreihe aus. Auch beim Schmolke-Cup zeigte die Truppe, was in ihr steckt. "Aber jetzt sind wir in einer Spirale drin", sagt Holldorf, der den Rest der Saison voraussichtlich als spielender Co-Trainer fungieren wird. "Die Kommunikation im Verein ist verbesserungswürdig. Leider war die Verlässlichkeit innerhalb der Mannschaft aber auch nicht immer so gegeben", äußert sich auch Holldorf durchaus selbstkritisch.

Der Verein

Auch Michael Simon zeigt sich in einer Vereinsmitteilung verständnisvoll: "Michael (Rickers, Anm. d. Red.) hatte von Anfang an einen schweren Stand und etliche Probleme zu lösen, und das schon vor Amtsantritt. Seit Monaten hat der Vorstand mit Michael versucht, Lösungen zu finden. Diese haben aber leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Der Vorstand bedauert, dass wir es nicht geschafft haben, die Saison gemeinsam zu beenden." Wie aus dem Umfeld des Klubs zu vernehmen war, hatte es erst in der Winterpause eine Aussprache zwischen erster und zweiter Mannschaft gegeben. Zuletzt hatten dann auch vermehrt Spieler aus dem Kader der Ersten bei der Zweiten ausgeholfen – und umgekehrt.

Das Fazit

Am Ende zeichnet sich ein etwas kurioses Bild ab: Auf allen Ebenen ist Einsicht rauszuhören, Verständnis für den Gegenüber und Bedauern über die allgemeine Entwicklung. Und doch hat der Verein nun seinen Cheftrainer verloren und steht mit einem ziemlich dezimierten Kader vor einer riskanten Saisonschlussphase in der Fußball-Bezirksliga 3. Denn die Lilienthaler stehen nur sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, müssen aufpassen, nicht noch richtig unten reingezogen zu werden.

Noch vor wenigen Monaten war sich die Fußballszene einig, dass im Schoofmoor ein schlafender Riese langsam erwacht. Für etliche Bezirksliga-Trainer und Experten zählte die qualitativ enorm aufgewertete Mannschaft von Michael Rickers zu den absoluten Titelfavoriten. Von dieser glänzenden Perspektive ist nichts, aber auch wirklich gar nichts übrig geblieben.