Ende Mai geht es wieder rund auf den Plätzen - so hoffen die Tennisspieler. (Dennis Schott)

Aufgrund der derzeitigen unsicheren Situation hinsichtlich der Pandemie-Entwicklung hat die Sportkommission des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen (TNB) in einer Sondersitzung beschlossen, den offiziellen Start der Sommer-Punktspielserie auf den 29./30. Mai zu verschieben. Dieses gilt auch für die Punktspiele der Jugend. Der Spielplan soll im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Der Verband macht aber auch darauf aufmerksam, dass – sofern es die Verordnungen zulassen – Begegnungen auch zwischen dem 1. und 28. Mai ausgetragen werden können. Vereine können also in gegenseitigem Einvernehmen ihre Begegnungen auch bereits vor dem offiziellen Start spielen.