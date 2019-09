Schwanewede. Oguzhan Dalan riss den FC Hansa Schwanewede im fünften Saisonauftritt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zu Jubelstürmen hin. Der 22-jährige niederländische Neuzugang vom Blumenthaler SV führte den Aufsteiger mit seinem Tor in der Nachspielzeit zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg beim TV Oyten. Für die Elf um Stammtorwart Yannick Sachau sind damit die ersten Auswärtszähler der Saison 2019/20 in trockenen Tüchern.

„Die Mannschaft hat die Vorgaben echt gut umgesetzt“, fühlte Hansa-Trainer Andreas Dirks sein Team verdientermaßen voll belohnt. Die Schwaneweder dominierten den ersten Durchgang, ließen jedoch durch Nachlässigkeiten mehrere gefährliche Oytener Angriffsaktionen zu. Nick Stellmann leistete die entscheidende Vorarbeit zur Hansa-Pausenführung. Mit einer Grätsche brachte Jonas Neumann den Ball zum 1:0 im Tor des TV Oyten unter (33.). Jannis Feldkamp schrammte im Anschluss mit einem 25-Meter-Schuss gegen das Lattenkreuz haarscharf am Führungsausbau vorbei (68.).

„Das wäre ein Traumtor gewesen“, bekräftigte Andreas Dirks, der seine Elf im 4:4:2-System angeordnet hatte. Anton Strodthoff verhalf dem TV Oyten per Lupfer-Tor zum 1:1-Ausgleich (72.). Oguzhan Dalan bewahrte vor dem Siegtreffer die Ruhe im Abschluss und schlenzte den Ball an TVO-Torwart Christian Rathjen vorbei ins Netz (90.+2). Daniel Gaese, Nick Stellmann und Oguzhan Dalan hatten noch zumindest eine weitere Hansa-Großchance auf dem Schlappen. Doppelte Freude herrschte nach dem Abpfiff beim Matchwinner Oguzhan Dalan vor. Zum einen durch sein Siegtor in Oyten und zum anderen durch den 4:2-Erfolg der Niederlande gegen Gastgeber Deutschland.