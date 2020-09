„Wenn man die vergangenen Jahre betrachtet, dann ist es bestimmt nicht ungewöhnlich, dass wir genannt werden“, erklärt Neu-Coach Julian Gelies auf Nachfrage, um direkt im Anschluss das „aber“ anzufügen. „Dass wir das Potenzial dazu haben, ist klar. Aber es muss schon viel passen, damit es auch so kommt. Deswegen werde ich nie davon sprechen, dass wir ein Meisterschaftsfavorit sind“, meint Gelies und begnügt sich daher mit dem ausgegebenem Ziel, unter den Top-Fünf zu landen. Das Spekulieren überlässt er lieber anderen.

Gleichwohl hätte Hambergens Neu-Coach nichts dagegen, wenn es so käme, wie von vielen prognostiziert. „Wehren würde sich keiner bei uns“, sagt er. Julian Gelies betont aber auch zugleich, dass innerhalb des Vereins überhaupt kein Druck herrsche, nach drei Vize-Meisterschaften in Folge und dem letztjährigen vierten Rang unbedingt den Sprung an die Spitze zu realisieren. „Bei uns ist die Situation nicht so wie in der vergangenen Saison beim TSV Etelsen. Der wollte unbedingt zurück in die Landesliga und hatte dementsprechend großen Druck. Das ist bei uns ja ganz anders“, meint Gelies. Der FC Hambergen sei kein Verein, der sich über eine Landesliga-Zugehörigkeit definiere.

Gänzlich ambitionslos agieren die „Zebras“ allerdings mitnichten. Julian Gelies, der vom Kreisligisten SV Blau-Weiß Bornreihe II kam, ist zum FC Hambergen gewechselt, „um den erfolgreichen Weg des Vereins fortzuführen“, wie er erklärt. Ein Weg, der rein ergebnistechnisch eigentlich mit der Meisterschaft enden kann, aber eben nicht unbedingt muss. Die Fortführung des eingeschlagenen Wegs sieht der neue Trainer auch in der Art des Fußballspielens. Julian Gelies`Philosophie ist offensiv und ballorientiert geprägt. „Wir werden sicherlich nicht die Mannschaft sein, die sich hinten reinstellt“, sagt er. Wenn er sich zwischen einem 1:0- und einem 6:4-Sieg entscheiden müsste, dann würde er immer ein 6:4 vorziehen, „auch wenn ich mich wahrscheinlich intensiv damit auseinandersetzen würde, warum wir vier Tore kassiert haben.“

Sechs Wochen intensive Vorbereitung werden hinter den Hambergern liegen, wenn sie an diesem Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn in die neue Spielzeit starten. Ein erstes Kennenlernen gab es indes schon vorher, als die ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen wurden und Julian Gelies sein Team zumindest einmal pro Woche zum lockeren Training bat. Gerade diese Zeit erachtet der neue Coach rückblickend als wichtig. Für ihn und immerhin sechs neue Spieler, die er zu den „Zebras“ gelotst hat, sei dieser sanfte Einstieg sehr gut gewesen. „Die Neuen und auch ich sind vom Team super aufgenommen worden“, unterstreicht Gelies. Die Stimmung untereinander sei von Anfang ausgesprochen gut gewesen, und sie ist auch danach durch das gestiegene Trainingspensum nicht getrübt worden. „Die Jungs haben wirklich gut mitgezogen“, spricht Gelies von einem „großen Konkurrenzkampf“.

Den haben freilich die sechs Neuankömmlinge befeuert. „Wir haben wirklich einen guten Mix aus Talenten und Spielern, die bereits Erfahrung gesammelt haben“, erklärte Teammanager Jan Horstmann bereits bei Bekanntgabe der Neuverpflichtungen. Mit Spannung wird zu beobachten sein, wie sich Sönke Jahn behaupten wird. Der 26-Jährige soll die Offensive beleben und sammelte bereit beim SV Blau-Weiß Bornreihe Erfahrung in der Oberliga. Nachdem er sich wieder seinem Heimatverein TSV Gnarrenburg angeschlossen hatte, will er sich nun noch einmal bei den „Zebras“ beweisen.

Gleiches gilt für Maksymilian Amplewski, der zwar nur unterklassig gespielt hat, dort aber eine beachtliche Trefferquote vorzuweisen hat. Beim TSV Eiche Neu St. Jürgen II avancierte er mit 37 Treffern zum Torschützenkönig der 3. Kreisklasse. Mit Luca Heißenbüttel erfährt die Offensive weitere Verstärkung, vor allem bei Kopfbällen wird der 1,90 Meter große Akteur ein gefragter Mann sein. Gemeinsam mit Frederick Nagel verfügen die Hamberger damit über eine bärenstarke Offensive. In Dominic Ponty haben sich die Hamberger zudem einen erfahrenen „Allrounder“ geangelt, für die Innenverteidigung ist derweil Julian Buhl vorgesehen.

Wie gesagt: Die Konkurrenz ist groß in Hambergen. Aber genau das hat Gelies so gewollt. Im Groben stehe seine erste Elf, er sagt aber auch: „Generell bin ich ein Freund von Rotation. Allein um jeden eine Chance zu geben und auch Verletzungen vorzubeugen.“

Weitere Informationen

FC HAMBERGEN

Neuzugänge: Dominic Ponty (FC Hansa Schwanewede), Julian Buhl (TSV Eiche Neu St. Jürgen), Luca Heißenbüttel (SV Aschwarden), Luca Mischnick (VSK Osterholz-Scharmbeck), Maksymilian Amplewski (TSV Eiche Neu St. Jürgen II), Sönke Jahn (TSV Gnarrenburg)

Abgänge: keine

Restkader: Boris Gerschkowitsch, Dirk Böttjer, Frederik Nagel, Garrit Hamdy, Ivo Kiekhöfer, Jonas Piepenbrink, Jorit Bierwald, Keno Liebschner, Kevin Prigge, Kevin Struß, Luka Muskee, Maik Prigge, Marco Tietjen, Nils Bonkowski, Nils Sievert, Paul Meyer, René Meier, Steffen Kaluza, Thilo Röper, Thorsten Klindworth, Tim Denker, Tobias Prigge

Trainer: Julian Gelies

Co-Trainer: Gürkan Ertas

Teammanager: Jan Horstmann

Betreuer: Jan Lütjen, Tim Haslop, Werner Barkowski, Werner Elmers

Physiotherapeutin: Katrin Hertz-Kleptow

Athletiktrainer: Andreas Züge

Meisterschaftsfavoriten: TSV Bassen, Heeslinger SC II