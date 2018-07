Ist da ein neuer Julian Brandt dabei? Trainings-Aufgalopp der Borgfelder Bundesliga-B-Junioren mit Co- und Athletiktrainer Sven Duschner (ganz hinten). (Thomas Müller)

Borgfeld. Auch bei einem Fußball-Bundesligisten stehen zum Trainingsauftakt ganz gewöhnliche Stretching-Übungen auf dem Programm. Die B-Junioren des SC Borgfeld, künftig in der Staffel Nord/Nordost von Deutschlands höchster, dreiteiliger Spielklasse im Einsatz, sind am Mittwochabend in ihre Vorbereitung auf die Punktspiele gestartet. Schon am 12. August (13 Uhr) steht die erste Partie auf eigenem Platz gegen Holstein Kiel an.

Der Kader, der mal 25 Akteure umfassen soll, war wegen der Urlaubszeit noch lange nicht komplett angetreten. Auch vier Testspieler aus dem Bremer Umland einschließlich des Landkreises Osterholz tummelten sich auf dem Borgfelder Kunstrasen. Sie stehen halt noch ganz am Anfang einer sehr intensiven Saisonvorbereitung mit vier Trainingseinheiten in der Woche sowie je zwei Testspielen an den Wochenenden.

Ob sich unter diesen talentierten U 17-Kickern vielleicht wieder einer vom Schlage eines Julian Brandt befindet? Wer weiß. Der inzwischen von europäischen Top-Klubs umworbene Nationalspieler und Profi bei Bayer Leverkusen begann schließlich auch seine Laufbahn in der Borgfelder Jugend. „Einige Jungs können vielleicht den Schalter umlegen“, sagt Burak Bahar, Chefcoach der Borgfelder U 17. Man sei zwar kein Leistungszentrum nach Art des großen SV Werder. Aber die gute Ausbildung der Youngster stehe schon im Vordergrund. „Dann muss man nur den richtigen Zeitpunkt finden“, so der 26-jährige Disponent weiter, „und wenn dann einer den Schritt zu den Profis machen kann, ist das saugeil.“

Vor die Karriere haben sie aber nicht nur in Borgfeld die Arbeit gesetzt. Vor allem konditionell geht es in diesen Tagen zur Sache. „Alle Jungs haben ihre Fitness-Pläne bekommen“, so Bahar, der „nebenbei“ auch noch zusammen mit Murat Özbek bei der U 19 mitcoacht. Dann sollen taktische Sachen besprochen und ausprobiert werden. Bahar: „Danach erst sehen wir, was wir spielen können.“

Der endgültige Spielplan ist zwar noch nicht veröffentlicht worden. Aber in Borgfeld wissen sie natürlich längst, mit welchen Gegnern sie es zu tun bekommen. Und welche Reisen sie erwarten, wenn sie auswärts gegen die Nachwuchsmannschaften der Profi-Klubs antreten müssen. RB Leipzig ist darunter, was 370 Kilometer Anfahrt erfordert, zudem Hertha BSC Berlin (388 Kilometer) und schließlich auch Chemnitz – dann geht es 460 Kilometer weit in den Osten der Republik. An einem Tag ist das nicht zu schaffen.

Auf dem kommenden Staffeltag (11./12. August) werde man noch Gelegenheit haben, die Spieltermine möglichst günstig unterzubringen. „Aber klar“, sagt Burak Bahar, „wir werden definitiv Spieltage mit Hotelübernachtung haben.“ Am Abend vor dem Spiel ist eine Trainingseinheit eingeplant, am Morgen werde man gemeinsam frühstücken und letzte Besprechungen machen. „Um das Buchen von Bus und Hotel muss ich mir zum Glück keine Gedanken machen“, sagt der Trainer mit Erleichterung, „das nimmt uns alles Andreas Griesar ab, unser Jugendleiter.“ Das sei eine Mammut-Aufgabe.

Überhaupt hätten sie beim SC Borgfeld die Strukturen für die vielen Mannschaften genau im Blick. Wenn nötig, würden sie geändert. Auch Bahars Trainerstab wird aufgestockt. Co- und Torwarttrainer ist Janik Brüggemann, um die Athletik kümmert sich Sven Duschner, Yemin Ehlers schließlich ist Individualtrainer. Einen weiteren Co-Trainer wollen sie in den kommenden Tagen präsentieren.

Burak Bahar sieht das als große Entlastung. Denn sie alle müssen ja sozusagen bei null anfangen. Altersbedingt sind aus der bisherigen U 17 nur drei Spieler geblieben: Ismail Altinisik, Hakim Diallo und Seonggun Jo. Letzteren aber hat es nach Dortmund gezogen. Trainer Burak Bahar sieht der Herausforderung in der Bundesliga dennoch ganz entspannt entgegen: „Die letzte Saison in der Regionalliga war schließlich auch schon ganz schön aufwendig.“

Weitere Informationen

Vorläufiger Testspielplan

Sbd., 14. Juli, 16 Uhr: BV Cloppenburg - SC Borgfeld; Sbd., 21. Juli: SC Borgfeld - VSK Osterholz-Scharmbeck; So., 22. Juli, 11 Uhr: JFV Nordwest - SC Borgfeld; Sbd., 28. Juli: Preußen Münster - SC Borgfeld; So., 29.Juli: SC Borgfeld - JFV Rehden; Sbd., 4. August, 13 Uhr: TuSpo Surheide - SC Borgfeld; So., 5. August, 13 Uhr: JFV Bremerhaven - SC Borgfeld TMÜ