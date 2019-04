Osterholz-Scharmbeck. So richtig zufrieden waren sie nach dem 0:0 nicht beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Im Landesliga-Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten TuS Fleestedt wollten die Fußballerinnen um Trainer Jörn Flauder eigentlich nachlegen. „Ob das ein Punktgewinn war, kann man wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison bewerten“, sagte der Coach.

Da auch die Konkurrenz im Landesliga-Abstiegskampf punktete, war das Remis für die Kreisstädterinnen umso wichtiger. Die Gäste aus Fleestedt traten von Beginn an zweikampfstark auf und versuchten, über ihr robustes Spiel dem VSK den Schneid abzukaufen. Die Osterholzerinnen, die zudem ohne Stammkeeperin Sandra Kolbe auflaufen mussten, hielten jedoch gut dagegen. Katrin Puckhaber war zwischen die Pfosten gegangen und hielt ihren Kasten sauber, auch weil Jasna Feldmann und Marie Kuper in der Innenverteidigung mit starkem Stellungsspiel agierten und ihr so einen Großteil der Arbeit abnahmen.

Im Angriff versuchten es die Gastgeberinnen immer wieder über die Außen, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Die wenigen erspielten Torchancen wurden kläglich vergeben. Im Mittelfeld sammelte zudem Laura Prigge Fleißpunkte. „Sie leitete die eine oder andere aussichtsreichende Aktion ein“, berichtete Flauder. Gerade zum Ende des Spiels versuchte der VSK noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Der blieb aber aus. Unzufrieden war Flauder dennoch nicht: „Unterm Strich kannst du so ein Spiel auch schon mal verlieren.“