VSK-Kapitän Marcus Balzer im Angriff. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck haben in ihren vielen gemeinsamen Punktspieljahren schon etliche Hallen gesehen. Insofern war es schon bemerkenswert, dass mit der VG Emden diesmal ein noch gänzlich unbekannter Gegner wartete. Was die VSK-Routiniers dann aber bei ihrem Verbandsliga-Auswärtsspiel erwartete, das hatten Marcus Balzer und der Rest der Kreisstädter auch noch nicht erlebt.

Denn die junge Emder Mannschaft wird bei ihren Heimspielen von einer großen Anzahl Fans unterstützt – und zwar lautstark. Mit Trommeln und Megafon wird dort mächtig Gas gegeben. „Da war einfach eine höllische Lautstärke in der Halle, in den Auszeiten konnte man sich kaum verstehen“, berichtete Balzer und fügt schmunzelnd hinzu: „Beim Kuchenverkauf konnte man sich sogar Ohrstöpsel nehmen.“

Der VSK musste sich in dieser ungewohnten Umgebung am Ende hauchdünn mit 2:3 (17:25, 16:25, 25:16, 25:20, 12:15) geschlagen geben. Vielleicht erklärt die Lautstärke auch die anfänglichen Schwächen im VSK-Spiel. Jedenfalls hatten die Kreisstädter in Abwesenheit von Spielertrainer Recep Divanoglu zwei Sätze lang große Probleme, die Spielinitiative zu ergreifen. Das gelang erst nach einer Umstellung zu Beginn des dritten Durchgangs. Jetzt packten die VSK-Männer immer wieder im Block zu, setzten Emden so mehr und mehr unter Druck. Im Tiebreak war es dann bis zum 8:9 ein ausgeglichenes Spiel, ehe die Gäste nach einer Auszeit abreißen lassen mussten und entscheidend mit 8:13 ins Hintertreffen gerieten. „Unterm Strich nehmen wir nach guter Aufholjagd einen Punkt mit“, sagte Marcus Balzer, der mit der Niederlage leben konnte: „Dieses Spiel hat viel Spaß gemacht.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Knappe, Borsing, Holschen, Balzer, Heitmann, Tietjen.