Landkreis Rotenburg. In einer Zeit von 2:48:48 Stunden belegte der 59-Jährige über die 31,65 Kilometer Platz vier bei den Männern M55. Noch schneller unterwegs war dessen Klubkollege Olaf Erich. Er siegte über diese Strecke in 2:32:54 Stunden bei den Männern M45. Relef Tantzen vom SV Eintracht Hepstedt/Breddorf fand sich im Halbmarathon in 1:59:36 Stunden auf Position sieben bei den Männern M60 wieder. Hepstedts Thomas Troszczynski beanspruchte hier in 2:09:11 Stunden Platz 20 bei den Männern M55. Der Osterholz-Scharmbecker Rolf Leymann wurde in 1:37:10 Stunden Achter bei den Männern M50. Im Rahmen der besonderen Corona-Regeln begaben sich die Läufer in mehreren Startgruppen auf die Strecke, auf der schwierige Wetterbedingungen mit einem starken Wind herrschten.