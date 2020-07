Seebergen. „Wir wollen natürlich versuchen, die Kreisliga in der nächsten Saison auf jeden Fall zu halten“, sagt Tscherner, der zur Spielserie 18/19 in Seebergen Sabri Sardas als Trainer ablöste. Neben Olaf Tscherner macht auch Michael Lohmann als Co-Trainer beim VfR weiter. Unter dem Trainergespann Tscherner/Lohmann sprang in der Spielzeit 19/20 nach Quotientenregelung in der 1. Kreisklasse Osterholz der zweite Tabellenplatz hinter dem TSV Wallhöfen heraus. Für den VfR Seebergen/Rautendorf geht es nach der erzielten Übereinkunft mit dem Trainerduo nun darum, sich in der Sommer-Transferperiode gezielt zu verstärken.

