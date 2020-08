Lilienthal. Da der Niedersächsische Leichtathletikverband (NLV) die bislang ausgefallenen Landesmeisterschaftstermine kurzfristig in den September verlegt hat, plant der TV Lilienthal für drei Athleten eine Kurzsaison, die die Landestitelkämpfe zum Höhepunkt haben soll.

Floyd Schnaars, der sein erstes Jahr in der U18-Altersklasse (AK) absolviert, hatte zuletzt vor zwei Jahren diese Strecke mit einer Zeit von 2:42 Minuten bewältigt. Im Training war Schnaars aber bereits knapp unter 2:20 Minuten geblieben. „Trotz stürmischen Windes und keiner Konkurrenz, da er ohne gültige Vorjahreszeit in den langsamsten Lauf kam, lief er einen eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg in der Zeit von 2:09,13 Minuten“, teilte TVL-Coach Jan Petermann mit. Mit dieser Zeit holte er sich auch gleichzeitig die Qualifikation für die Landesmeisterschaften.

Sein Vereinskollege Levin Eickhoff (AK13) unterbot im zweiten Lauf die Schallmauer von 2:20 Minuten in 2:19,99 Minuten auf die Hundertstel Sekunde genau. Robin Petermann (AK14) folgte diesem dicht auf den Fersen in 2:22,63 Minuten. Während Eickhoff seine Bestzeit um gut sechs Sekunden verbesserte, so steigerte Petermann seine Bestmarke sogar um knapp 14 Sekunden. „Bei den Landesmeisterschaften werden dann alle drei ihre Paradedisziplin laufen dürfen“, kündigte Jan Petermann an.

Während Levin Eickhoff in Hannover über die 800 Meter an den Start geht, so peilt Robin Petermann über die 3000 Meter der U16 eine Medaille an. Floyd Schnaars greift dann eine Woche später in der U18 im 1500m-Lauf an. Anfang Juni hatten sich die Lilienthaler noch prinzipiell gegen die Teilnahme an Wettkämpfen in diesem Jahr ausgesprochen. Neue Erkenntnisse und Regeln in der Corona-Zeit führten dann aber zumindest für einen Teil der Aktiven zu einem Umdenken.