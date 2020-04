Oliver Schilling. (Frei)

Herr Schilling, wie geht es Ihnen, und wie halten Sie sich derzeit fit?

Oliver Schilling: Es geht mir gut, danke der Nachfrage. Fit halte ich mich momentan überhaupt nicht, ich habe einfach keine Lust, mich zu bewegen. Von einem guten Fitnesszustand bin ich deshalb so weit entfernt wie der SV Werder von der Bundesliga-Meisterschaft.

Tatsächlich entschleunige ich derzeit und komme mehr zur Ruhe. Dazu passt, dass ich mit meinen zwei Hunden ständig im Wald bin und die Natur genieße. Kein Witz, ich bade auch häufiger. Mit meinen linken Händen versuche ich zudem die Weiden in Schuss zu bringen und zu düngen. Abends lese ich oft englische Krimis und habe gerade damit angefangen, das Klavierspielen zu lernen.

Generell das Gefühl, frei zu sein und machen zu können, was man will. Egal, ob ich Lust aufs Restaurant, Kino oder Theater habe, oder einfach Freunde besuchen möchte. Gerne würde ich mit einem Kumpel auch mal wieder ein Fußballspiel vor Ort anschauen, am liebsten unterhalb der Bundesliga, wo man ganz nah am Spielfeldrand sein kann. Über Ostern wollte ich eigentlich nach Norwegen, aber diese Probleme besitzt ja aktuell jeder.

Eine schwere Frage, auf die ich hundertprozentig gar keine Antwort weiß. Das liegt daran, dass ich die momentane Situation schwer einschätzen und nicht greifen kann. Die Erkenntnis ist aber sicher, dass die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Allerdings mache ich mir auch Sorgen, dass wir durch die Corona-App und bargeldloses Bezahlen einen Teil unserer Privatsphäre verlieren.

Mehr zum Thema Gruß aus der Isolation „Merke, wie wertvoll ein Hobby ist“ Wir lassen Sportler über das Leben in Zeiten von Kontaktsperren, Homeoffice und Hamsterkäufen ... mehr »

Mehr zum Thema Gruß aus der Isolation Johanna Reiß: „Das Miteinander wächst automatisch“ Wir lassen Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über das Leben in Zeiten von Kontaktsperren, ... mehr »

Zur Person

Oliver Schilling (41)

ist Fußball-Trainer des VSK Osterholz-Scharmbeck