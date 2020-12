Ritterhude. Es waren harte Monate für die Ritterhude Badgers. Erst der vorübergehende Lizenzentzug einschließlich eines kräftezehrenden Gerichtsverfahrens. Dann kam die Coronakrise, welche zum Saisonausfall, finanziellen Engpässen sowie einem unrühmlichen Rücktritt von Headcoach Benjamin Crljenkovic führte. Und schließlich meldete der Verein im Frühjahr auch noch seine komplette Nachwuchsabteilung ab.

Besonders den letzten Punkt sieht der neue Jugendleiter Michael Pertzsch als den wohl schwerwiegendsten Fehler der vergangenen Monate an: „Das war das Schlimmste, was man hätte machen können.“ Vielleicht war es am Ende aber auch genau dieser Schritt, den der neue Vorstand benötigt hatte, um endgültig in den Vordergrund zu treten. Seit Ende August sind Jan Koepke (1. Vorsitzender) und Thilo Neuberth (2. Vorsitzender) offiziell bei den Badgers in der Verantwortung. Und mit ihnen kehrte auch Michael Pertzsch als Jugendleiter auf die Ritterhuder Kommandobrücke zurück. Denn eines ist klar: Die Nachwuchs- und Jugendarbeit soll künftig bei den Dachsen wieder ein zentraler Punkt der Vereinsarbeit sein.

„Unser Plan ist es, zur neuen Saison eine U19 und eine Flag-Mannschaft für den Spielbetrieb anzumelden“, sagt Pertzsch, der echtes Badgers-Urgestein und ein wahrer Football-Veteran ist. Bereits 1993 spielte er bei den Bremen Buccaneers, war deren letzter Vereinspräsident. Später sammelte er mit den Bravehearts Erstligaerfahrung. Marcus Meckes lotste ihn dann zu den Badgers, wo er im Jahr 2016, als die Gelb-Schwarzen auf dem Höhepunkt ihres Schaffens unter Headcoch Meckes in der GFL2 spielten, das Amt des Abteilungsleiters bei den Schwarz-Gelben übernahm. Jetzt, mit der Wahl des neuen Vorstands, war der Weg für eine Rückkehr geebnet.

Nun möchte Pertzsch den Kindern und Jugendlichen bei den Ritterhude Badgers wieder eine sportliche Perspektive bieten – und dabei kam ihm das Schicksal zu Hilfe. Denn wie es der Zufall so wollte, klopfte eines Tages ein gewisser Omar Woodard plötzlich an die Tür des neuen Vorstands. Jener Omar Woodard, der zwischen 2012 und 2017 sechs Spielzeiten lang bei den Badgers aktiv war und als pfeilschneller Wide Receiver und absoluter Publikumsliebling die erfolgreichste Zeit der Badgers maßgeblich mitprägte. Im vergangenen Jahr war Woodard seinem langjährigen Ex-Coach Marcus Meckes zu den Oldenburg Knights gefolgt, wollte dort in diesem Jahr eigentlich noch einmal in der GFL2 spielen. Doch daraus wurde wegen Corona nichts. Nun ist dieses Kapitel für den mittlerweile 36-Jährigen auch definitiv beendet.

„Der Fahrtweg war auch einfach viel zu weit“, musste Woodard feststellen. Da traf es sich gut, dass Sohnemann Jordan mit seinen elf Jahren nun langsam in die Fußstapfen des Vaters treten und mit dem Football auch vereinsmäßig anfangen wollte. Und da stand für Woodard senior schnell fest: Es soll am besten bei den Ritterhude Badgers sein. „Ich habe viele tolle Jahre dort erlebt und der Verein hängt mir einfach sehr am Herzen“, sagt Woodard, der deshalb extra ein umfassendes Konzept für eine nachhaltige Jugendarbeit erarbeitete und dieses dem neuen Vorstand schließlich vorstellte. Denn: „Es war und ist mir ganz wichtig, zu zeigen, dass es mir wirklich ernst ist.“ Die Kinder sollen nicht einfach nur zum Sport gehen, nein, Woodard geht es dabei auch um andere Dinge.

„Sie sollen auch soziale Dinge lernen“, erklärt Woodard und ergänzt: „Sich für Schwächere einsetzen, gegen Ungerechtigkeit und Mobbing angehen, einfach gute Menschen sein.“ Woodard nennt das die „Badgers-Werte“, die er im Training vermitteln will. Und dieses Training findet übrigens in Deutsch und Englisch statt. Auch das ist Woodard eine Herzensangelegenheit: „Die Kinder können so auch noch etwas für die Schule mitnehmen.“ Und man kann sich denken: Das kommt nicht nur bei den Kindern super an, sondern auch bei den Eltern.

Und auch die Verantwortlichen bei den Badgers waren natürlich hellauf begeistert, als Woodard ihnen seine Pläne vorstellte. Vor allem, als er sagte, dass er selbst die Rolle des Headcoaches übernehmen würde. Mit Tom Reinhard, Luca Gomes und Alexander Drewello stehen weitere fachkundige Trainer aus dem eigenen Verein bereit. Außerdem konnte der bei British Airways arbeitende Woodard mit Jermaine Hooker einen footballaffinen Arbeitskollegen vom Mitmachen überzeugen. Und mit Ex-Spieler Tevin Hanley stünde sogar noch ein weiterer Experte bereit, doch der ist momentan beruflich noch zu stark eingebunden.

Ohne Frage: Es tut sich was bei den Badgers in Sachen Jugendarbeit. Und das muss es auch. Denn nach einem sehr vielversprechenden Start mit klasse Trainingseinheiten im Sommer befinden sich natürlich auch die Badgers nun wieder im Lockdown. Und footballspezifisches Online-Training ist ziemlich schwer. Mit verschiedenen Challenges und dem ein oder anderen Regelquiz versuchen Woodard und sein Coaching Staff, die Zeit zu überbrücken.

Sobald es wieder erlaubt ist, wollen Sie dann versuchen, über die Schulen wieder vermehrt für den Flag-Football bei den Badgers zu werben. „Wir brauchen auf jeden Fall noch Spieler und freuen uns über jeden, der sich das einmal anschauen will“, sagt Omar Woodard.

Zur Sache

8000 Kniebeugen in einer Woche

Der sportliche Lockdown zwingt aller Orten die Amateursportler, neue Wege zu beschreiten. Wie bereits im Frühjahr lassen sich sportartübergreifend die Trainer und Sportler selbst etwas einfallen, um nicht komplett aus dem Rhythmus zu kommen. Genauso ist es auch bei den Damen der Ritterhude Badgers.

„Wir haben uns Gedanken über Alternativen gemacht, um im Training zu bleiben und weiterhin das Team zu stärken“, erklärt Anna Höpner, die seit 2019 Teammanagerin der Footballerinnen ist. Eines wollten die „Badgers Ladies“ auf gar keinen Fall: Lustlos auf dem Sofa sitzen und einfach abwarten. Deshalb wurden mit dem Coaching Staff rund um Headcoach Sven Flade Trainingsinhalte entwickelt, die dann über das Internet gemeinsam absolviert werden. „Wir arbeiten mit Apps und den Trainingsplänen von unserem Headcoach. Die Damen sind hochmotiviert, auch zu Hause jeden Tag etwas zu tun“, freut sich Höpner.

Das Programm reicht von Online-Theoriestunden bis hin zu sportlichen Wochen-Challenges sowie Trainingsplänen für daheim. Auf diese Weise arbeiten die Ladies weiterhin an ihrer Fitness und ihrem Football-Knowhow. Binnen einer Woche wurde hierbei eine Laufstrecke von insgesamt 450 Kilometern zurückgelegt und fast 8000 Kniebeugen geschafft. Verfolgen kann man das Ganze auch auf den Social Media Kanälen der Ritterhude Badgers Ladies. „Die Situation ist für uns alle unbefriedigend, aber dass die Damen auch zu Hause motiviert dabei sind, stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft“, betont Flade, dem es gemeinsam mit dem Team gelungen ist, innerhalb eines Jahres eine spielfähige Damenmannschaft auf die Beine zu stellen und somit neben der Herren- und Jugendsparte eine dritte Abteilung bei den Ritterhude Badgers einzurichten.

„Das Schlimmste am Lockdown ist, dass sich die Bemühungen, neue Spielerinnen zu finden, auf ein Minimum reduziert haben“, schildert Anna Höpner. Ohne das Training würden laut der Teammanagerin keine football-interessierten Damen auf die Badgers zukommen. Daher lädt sie Interessierte dazu ein, sich auf der Vereinsseite www.badgers.de umzuschauen. Dort gibt es Informationen rund um das Training und die Mannschaft. „Damen und Mädels ab 16 Jahren sind bei uns herzlich willkommen. Ob klein, groß, schmächtig oder mächtig ist ganz egal“, so Höpner weiter.

Weitere Informationen

Die Ritterhude Badgers wollen zur Saison 2021 eine A-Jugend sowie ein Flag-Team zum Spielbetrieb anmelden. Die regulären Trainingszeiten der beiden Teams sind jeweils am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Der jüngste Spieler in der Flag-Mannschaf ist derzeit sechs Jahre alt. Der wesentliche Unterschied zum American Football ist, dass die Defense den ballführenden Spieler der Offense stoppt, indem sie ihm ein „Flag“ (kleine Flagge) aus dem Gürtel zieht, statt ihn körperlich zu tackeln. Ab 15 Jahre können die Jugendlichen dann bei den A-Junioren mitmachen. Weitere Infos zum Jugendtraining bei den Ritterhude Badgers unter www.badgers.de