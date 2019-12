Hat von seinen Qualitäten nichts eingebüßt und wird die Ritterhude Badgers zur neuen Saison verstärken: Omar Woodard (rechts). (Dohr)

Ritterhude. Zunächst musste dabei überhaupt die Grundlage geschaffen werden, weiterhin hochklassigen American Football spielen zu dürfen – eine fehlende Juniorenmannschaft führte fast dazu, die Lizenz zu gefährden. Doch letztlich gelang es den Hammestädtern, eine A-Jugend für den Spielbetrieb zu melden. Auch in der Saison 2020 starten die „Dachse“ also aller Voraussicht nach in der dritthöchsten Spielklasse.

Um dort zu bestehen, wird aktuell kräftig am Kader und Trainerstab geschraubt. „Es ist momentan eine sehr spannende, aber auch anstrengende Phase. Wir führen viele Gespräche“, beschreibt Headcoach Benjamin Crljenkovic die aktuellen Bemühungen. Dieser Einsatz hat sich aber bereits gelohnt und erste Neuverpflichtungen konnten in den vergangenen Tagen präsentiert werden. Mit dem ehemaligen Bremerhavener Tjark Meister, der seine aktive Karriere aufgrund einer Knieverletzung frühzeitig beenden musste, kommt so ein kompetenter Coach für die Offensive Line. „Tjark hat viel gesehen und viel Erfahrung. Er ist ein toller Typ und extrem footballverrückt. Bei uns wird er den Raum kriegen, sich zu entwickeln“, so Crljenkovic.

Aber nicht nur an der Seitenlinie gibt es Veränderungen zu vermelden, auch das neue Team nimmt langsam Gestalt an. Einige junge Talente konnten bereits akquiriert werden, vor allem ein Name ist aber zuletzt eingeschlagen wie eine Bombe: Wide Receiver Omar Woodard, der bereits zwischen 2012 und 2017 in Ritterhude aktiv war, kehrt nach einem Intermezzo in Oldenburg an den Moormannskamp zurück. Nach zwei Jahren als Trainer bei den „Knights“ juckte es den routinierten US-Amerikaner wieder in den Füßen, ein zufälliges Treffen mit seinem alten Kumpel „Benno“ Crljenkovic war der Grundstein für die vielumjubelte Rückkehr des Modellathleten.

„Wir verstehen uns seit jeher sehr gut. Sein Sohn ist in der Ritterhuder Jugend aktiv und bei einem Spiel haben wir uns dort getroffen und ein bisschen unterhalten. Eigentlich wollte ich ihn gerne als Coach haben, aber er meinte, dass er noch genug im Tank hat und wieder spielen will“, erinnert sich Crljenkovic. Angesichts der Qualitäten des Passempfängers musste der Ritterhuder Übungsleiter bei diesem Angebot nicht lange zögern: „Omar ist ein wunderbarer Mensch und ein überragender Sportler. Er hat nichts von seiner Athletik verloren, mit seiner Leidenschaft und seinem Willen ist er zudem ein unglaubliches Vorbild für die anderen Spieler. Er wird großen Einfluss haben“, frohlockt „Benno“. Getrübt wird diese Freude jedoch durch den Abgang einiger wichtiger Spieler. Dustin Pelzl, immerhin Rookie des Jahres, zieht es studienbedingt nach Groningen.

Mit Chris Antonowitsch (beruflich nach Hannover) und Mirko Morisse (wird Receiver Coach in Oldenburg) gehen außerdem zwei Spieler, die auf und neben dem Platz seit vielen Jahren nicht wegzudenken waren. „Das sind natürlich schmerzliche Verluste, die nicht 1:1 ersetzt werden können. Beide Jungs waren Badgers durch und durch“, weiß Benjamin Crljenkovic. Insbesondere der überraschende Abgang von Morisse hinterlässt bei seinem ehemaligen Trainer obendrein einen faden Beigeschmack, da die Kommunikation augenscheinlich nicht optimal verlief.

Nichtsdestotrotz geht der Blick nun einzig und allein in Richtung Zukunft, schließlich gibt es noch genug zu tun. Unter anderem muss auch die Position des Quarterbacks noch neu besetzt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird im neuen Jahr wieder ein Importspieler auf der zentralen Position auflaufen. In trockenen Tüchern ist trotz intensiver Gespräche aber noch nichts. Eines ist also schon jetzt gewiss: Auch die nächsten Monate werden für die Ritterhude Badgers spannend und anstrengend werden.