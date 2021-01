Wie beginnt man einen Text, der von dem vermutlich emotionalsten Fußballspiel handelt, das der Landkreis Osterholz je gesehen hat? An das sich praktisch jeder Fußballfan, der damals dabei war, auch fast 20 Jahre später noch ganz genau erinnern kann? Vielleicht beginnt man mit einer Warnung. Denn eines muss klar sein: In einer Zeit, in der wir alle nach Normalität lechzen, danach, selbst Fußball zu spielen, oder zumindest unseren geliebten Amateurfußball am Wochenende anzuschauen, kann so ein Text schon hart sein.

Deshalb an dieser Stelle die eindringliche Warnung: Das Lesen dieses Artikels könnte für großen Wehmut sorgen. Denn die Erinnerungen an das sagenumwobene Derby vom Mai 2003, den „Osterholzer Clásico“ zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck und dem SV Blau-Weiß Bornreihe, macht einem klar, wie einzigartig schön, wie wunderbar verrückt gerade der Amateurfußball ist – und warum man ihn einfach lieben muss. Vor allem dann, wenn die Erinnerungen von zwei Hauptdarstellern wiedererweckt werden. Andreas Krohn und Andre Lütjen standen sich damals als Gegner auf dem Feld gegenüber. Und beide spielten vor 1800 Zuschauern im Städtischen Stadion eine Hauptrolle.

Für wie viele der 22 Spieler auf dem Platz dieses Derby das Spiel ihres Lebens war? Sicherlich für einige. Selbst in den Reihen der Verlierer. „So etwas hat es in dieser Form ja nie wieder gegeben“, erinnert sich Andreas Krohn und spielt damit vor allem auf die außergewöhnliche Konstellation im Mai 2003 an. Die einen, der VSK Osterholz-Scharmbeck, hatten unter Trainer Günter Hermann als Aufsteiger in die Landesliga eine überragende Spielzeit gespielt und standen drei Spieltage vor Saisonende praktisch als Meister fest. Das aber auch nur, weil die anderen, der vor der Saison noch etwas stärker eingeschätzte SV Blau-Weiß Bornreihe, am viertletzten Spieltag in letzter Sekunde trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Ahlerstedt/Ottendorf verloren hatten.

Die Zuschauermassen im Stadion 2003. (Christian Kosak)

Ein Unentschieden hätte den Kreisstädtern somit gereicht, um ausgerechnet im Derby und vor heimischer Kulisse die Meisterschaft endgültig einzutüten. Die große Meistersause war fest geplant, zu stark und stabil hatte sich die Hermann-Elf in den vorangegangenen Wochen präsentiert. Doch da waren eben auch noch diese „Moorteufel“, die die 1:2-Hinspielschlappe auf eigenem Geläuf unbedingt wettmachen wollten. Schon dieses erste Derby hatte die Massen elektrisiert. 1400 Zuschauer waren im November 2002 nach Bornreihe gekommen. Nun, einige Monate später, waren es noch mal 400 mehr.

Seit vielen Wochen hatte es im Landkreis kaum ein anderes Thema gegeben. Alle fieberten diesem Derby entgegen, das von vielen auch zu einem Duell der Philosophien gemacht wurde. Auf der einen Seite der viel zitierte „Kultklub“ aus dem Teufelsmoor. Ein verschworener, vereinstreuer Haufen, der sich vor allem über das Kollektiv und den Kampf definierte. „Wir konnten schon auch gut kicken“, erinnert sich Andre Lütjen. „Aber der VSK war individuell noch einmal eine ganze Klasse besser besetzt als wir.“ Jener VSK, der unter dem früheren Weltmeister Günter Hermann Spieler wie Frank Ordenwitz, Uwe Harttgen, Dennis Frey oder Jörn Heineke zum VSK lotste. Transfers, die von der Konkurrenz damals überaus kritisch beäugt wurden. Da kam so einer wie Andreas Krohn gerade recht. Ein Junge mit Stallgeruch, aus der eigenen VSK-Jugend, stark genug, dass er dem designierten Niedersachsenliga-Aufsteiger auch als A-Junior schon helfen konnte. Das kam gut an.

Die kuriosen Anekdoten, die es rund um dieses Derby zu erzählen gibt, sind vielfältig. Klaus Gelsdorf, Bornreihes damaliger Trainer, war verantwortlich für die wohl verrückteste. Er hatte beschlossen, sich mit seinem Team in Bornreihe warmzumachen und erst 30 Minuten vor Anpfiff nach Osterholz-Scharmbeck zu fahren. „Absolut verrückt“, erinnert sich Andre Lütjen. „Es war alles ganz genau wie bei einem normalen Heimspiel in Bornreihe. Der normale Ablauf. Und dann sind wir in den Bus gestiegen und zum Stadion gefahren.“

Mehr zum Thema „Spiel meines Lebens“: Bernd Lütjen Der Knie-Fall des Landrats Das Knie. Was, wenn es gehalten hätte? Welche Entwicklung hätte die Laufbahn von Bernd Lütjen wohl genommen? Der Osterholzer Landrat erinnert sich an eine Laufbahn, die ... mehr »

Dort hatten sich nicht nur die Zuschauer längst ziemlich gewundert, warum denn keine Blau-Weißen auf dem Platz zu sehen waren. Es wurde gerätselt und getuschelt. Auch unter den VSK-Spielern. „Natürlich hat man das mitgekriegt und natürlich haben wir uns auch darüber gewundert, das war schon komisch“, erinnert sich Andreas Krohn. Erst kurz vor Anpfiff kam die Gelsdorf-Elf ins Stadion eingelaufen – natürlich unter dem frenetischen und lautstarken Jubel der vielen Hundert Borneiher Fans. 1:0 für Blau-Weiß. Schon vor Anpfiff war es der erste emotionale Wirkungstreffer der „Moorteufel“ an diesem Samstagabend.

Das Spiel selbst startete zäh. Zwar kämpften die Spieler von Beginn an erbittert um jeden Zentimeter Rasen, doch packende Strafraumszenen bekam die angespannte Masse zunächst nicht zu sehen. „Wir sind diesem tollen Rahmen zumindest spielerisch nicht wirklich gerecht geworden“, berichtet Andreas Krohn schmunzelnd. Zumindest bis zur 37. Minute. Dann kochten die Emotionen für acht Minuten komplett über.

Zunächst schlug Krohns große Stunde. Ein Zuspiel des damals überragenden VSK-Spielmachers und 22-fachen Saisontorschützen Dennis Frey verwertete der Stürmer direkt. Von dem Adrenalin, das im Anschluss dieses Treffers durch Krohns Körper schoss, scheint immer noch ein wenig vorhanden zu sein: „Absolut unbeschreiblich. Dieses Gefühl vergisst man ein Leben lang nicht“, erinnert sich Krohn. Doch die Freude währte nicht lange. Denn nur drei Minuten später glückte Bornreihes Routinier Torsten Welk (Lütjen: „Er war für viele in unserer Mannschaft eine Art Vaterfigur“) der Ausgleich.

Drückte dem Derby damals zumindest kurzzeitig seinen Stempel auf: Der junge Andreas Krohn (rechts, im Laufduell mit Bornreihes Bernd Otten) traf zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung des VSK. (Christian Kosak)

Ganze vier Minuten später schlug das Pendel erneut zur anderen Seite aus. Denn mit Marcel Baake sah ein Bornreiher noch vor dem Seitenwechsel die Gelb-Rote Karte. Lütjen brach somit sein Partner auf der Doppel-Sechs weg. Ein herber Nackenschlag für die Gäste – und dennoch waren es die „Moorteufel“, die den finalen Lucky-punch setzten. Einen höchst umstrittenen noch dazu. Denn nach einem Luftduell zwischen VSK-Keeper Dennis Budach und Bornreihes Stürmer Hamza Polat ließ Budach den Ball fallen. Andy Helck war zur Stelle und schob zum umjubelten 2:1 ein, während der VSK lautstark auf Stürmerfoul plädierte. Doch Schiedsrichter Axel Wendt ließ das Tor gelten.

Es gab allerhand zu verarbeiten in der fünfzehnminütigen Pause. Und beide Trainer versuchten sich in derselben Taktik. Sowohl Klaus Gelsdorf als auch Günter Hermann wollten ihre Spieler nach dieser völlig verrückten Schlussphase der ersten Halbzeit erst einmal wieder emotional einfangen. „Wir wussten, dass wir den VSK unbedingt weghalten mussten vom eigenen Tor und dieser spielstarken Truppe keinen Raum geben durften“, sagt Lütjen. Nebenan saßen unterdessen die Grün-Weißen und machten sich bereit für den großen Sturmlauf: „Wir waren uns eigentlich sicher, dass wir in Überzahl das Spiel noch drehen würden“, erinnert sich Andreas Krohn. Doch es kam anders.

Mehr zum Thema „Spiel meines Lebens“: Nils Kühtmann Ein Bornreiher Torwart auf „Löwenjagd“ Anfang September ging in Braunschweig der Stern ein bis dahin noch weitgehend unbekannten jungen Keepers auf. Nils Kühtmann brachte die Eintracht-Löwen in seinem „Spiel ... mehr »

Zwar wurden die Hausherren noch etwas spielbestimmender, doch auch in Überzahl blieben die ganz großen Chancen aus. „Es war ein unglaublicher Kampf, der dann irgendwann auch zwangsläufig Folgen hatte“, sagt Lütjen mit Blick auf die 75. Minute. „Spieler wie Dennis Frey, Michael Rickers oder Frank Ordenewitz konnte man einfach nicht 90 Minuten lang im Griff haben.“ Also erwischte es auch Lütjen noch. 15 Minuten vor Ende der Partie musste auch der zentrale Mittelfeldspieler der Blau-Weißen mit Gelb-Rot vom Platz. Die 2:1-Führung musste in doppelter Unterzahl über die Runden gebracht werden.

„Ich war mir sicher, dass unsere ganzen erfahrenen Spieler das schon irgendwie regeln würden“, beschreibt Andreas Krohn heute seine Gedanken an die letzten Minuten. Doch dem VSK lief die Zeit langsam aber sicher davon. In der Schlussphase musste mit Torben Meyer dann auch noch ein VSK-Akteur das Feld verlassen (86.). Dieser Platzverweis mobilisierte die allerletzten Kraftreserven bei den Blau-Weißen. „Zehn Minuten länger hätten wir gewiss nicht mehr überstanden“, berichtet Lütjen, für den die Zeit nach seinem Platzverweis auf der Tartanbahn eine einzige Tortur war. Doch dann war es soweit. Der Schlusspfiff ertönte – und was sich dann im Stadion abspielte, machte diese Partie endgültig auch für Lütjen zum Spiel seines Lebens. „Die Bornreiher Fans stürmten den Platz, fielen sich weinend in die Arme“, erinnert sich Lütjen an unbeschreibliche Szenen. „Dieser Sieg bedeutete allen Blau-Weißen so unglaublich viel, das habe ich danach in dieser Form kein zweites Mal mehr erlebt.“ Als Lütjens mittlerweile verstorbener Opa Heinz Lütjen, selbst ein „Moorteufel“ durch und durch, seinem Enkel mit Tränen in den Augen um den Hals fiel, war dem damaligen Sieger endgültig klar, was da gerade passiert war.

Doch die Geschichte endete noch nicht mit dem Abpfiff. Denn der feierwütige Bornreiher Anhang wollte den Sieg eigentlich im VSK-Vereinsheim gebührend begießen. Doch das ging nicht, denn der Heimverein hatte die Lokalität in Erwartung der VSK-Meisterfeier praktisch nur für geladenen Gäste geöffnet. Eine hinterlistige Retourkutsche? „Nur wir Spieler konnten noch rein. Das fanden unsere Fans natürlich nicht so gut“, erinnert sich Lütjen schmunzelnd, dem aber vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass ausgerechnet der jahrelange Bundesliga-Profi und damalige VSK-Leistungsträger Frank Ordenewitz mit einer Flasche Bacardi an den Bornreiher Tisch kam, um dem Gegner Respekt für eine außerordentliche Leistung zu zollen. „Das war eine fantastische Geste“, sagt Lütjen, der in diesem Zusammenhang ohnehin die sportliche Fairness aller Protagonisten hervorhebt. „Klar, es ging richtig zur Sache und man hat sich vielleicht auch nicht wirklich gemocht. Aber es war nie brutal, unfair oder unter die Gürtellinie.“ Lütjen verließ mit der Mannschaft alsbald das VSK-Stadion. Später am Abend ging es auf den Feuerwehrball nach Vollersode. „Da haben wir dann praktisch alle Fans wiedergetroffen und bis zum Morgen gefeiert.“

Und der VSK? Der hatte sich schnell wieder gefangen und feierte ein Wochenende später mit einem 2:0-Erfolg in Soltau doch noch die Meisterschaft. Eines der beiden Tore erzielte, genau, Andreas Krohn. Rückblickend war es nach dem 2:1-Sieg des VSK im Derby-Hinspiel wohl das perfekte Ergebnis für dieses Rückspiel. „Vielleicht war das alles genau richtig so. Man stelle sich vor, wir hätten durch so ein umstrittenes Siegtor ausgerechnet gegen Bornreihe die Meisterschaft geholt. Da hätte es damals sicher noch ein paar mehr VSK-Kritiker gegeben“, glaubt Andreas Krohn. Ein paar Jahre später bildeten die Gegner von 2003 übrigens eine Fahrgemeinschaft. Krohn wechselte im Sommer 2005 – nicht ganz ohne Nebengeräusche – nach Bornreihe. Aber das ist eine andere Geschichte, die der Osterholzer Amateurfußball geschrieben hat.

Sämtliche Zeitungsartikel rund um das damalige Derby können Sie noch einmal unter www.weser-kurier.de nachlesen.

Zur Person

Andreas Krohn (36)

begann in der Jugend des SV Komet Pennigbüttel mit dem Fußballspielen und wechselte als C-Jugendlicher zum VSK Osterholz-Scharmbeck. Mit den Kreisstädtern spielte er in der A-Jugend-Niedersachsenliga und schaffte unter Trainer Günter Hermann 2002 den Sprung in die erste Herren. Im Sommer 2005 wechselte Krohn dann zum Rivalen SV Blau-Weiß Bornreihe, wo er insgesamt drei Jahre auf Torejagd ging. Zur Saison 2008/2009 erfolgte die Rückkehr zu seinem Heimatverein Pennigbüttel. Bei den „Kometen“ folgten noch einmal drei Jahre in der ersten Mannschaft, ehe sich Krohn 2017 in die zweite Herren zurückzog. Mittlerweile läuft er für die Ü32 der SG VSK/Pennigbüttel auf. Der 36-Jährige arbeitet als Techniker beim Fraunhofer Institut in Bremen.

Zur Sache

Andre Lütjen (43)

ist ein echtes Kind des SV Bornreihe, lernte bei den „Moorteufeln“ das Kicken und wechselte erst zur B-Jugend zum FC Hambergen. Bei den „Zebras“ spielte er auch seine erste Herren-Saison 1995/1996. Im Sommer 1999 folgte der Wechsel zurück zum SV Blau-Weiß Bornreihe, wo er neun Jahre lang als zentraler Mittelfeldspieler und langjähriger Kapitän eine der erfolgreichsten Dekaden der „Moorteufel“ maßgeblich mitprägte. 2008 erfolgte dann der Wechsel zum FC Worpswede, wo Lütjen zwei Jahre aktiv war. Nach dieser Zeit kehrte er noch einmal für eine Saison als Spieler nach Bornreihe zurück, ehe er für zwei Jahre als Spielertrainer für die zweite Mannschaft der Blau-Weißen verantwortlich war. Zur Saison 2013/2014 übernahm Lütjen dann den Trainerposten beim TSV Gnarrenburg, wo er zwei Jahre blieb. Im Sommer übernahm er dann gemeinsam mit Bernd Böschen den Trainerposten bei der ersten Mannschaft der „Moorteufel“, die gerade in die Oberliga aufgestiegen waren. Nach anderthalb Jahren trat das Duo gemeinsam zurück. Mittlerweile steht der bei der Volksbank arbeitende Lütjen nur noch sporadisch auf dem Fußballfeld, wenn er mal für die Ü40 der SG Bornreihe/Pennigbüttel/Freißenbüttel aufläuft.

Weitere Informationen

Sonnabend, 17. Mai, 2003:

28. Spieltag in der Landesliga Lüneburg

VSK Osterholz-Sch. – SV BW Bornreihe 1:2 (1:2)

VSK Osterholz-Scharmbeck: Budach; Wilckens, Uwe Monsees (46. Abraham), Torben Meyer, Ordenewitz, Frank Meyer, Leskow (70. Holldorf), Frey, Krohn, Heineke, Rickers (75. Berger)

SV Blau-Weiß Bornreihe: Naujoks; Heiko Monsees, Baake, Otten, Meyerdierks, Helck (83. Plewa), Lütjen, Hasloop, Böschen, Welk (79. Frank), Polat

Tore: 1:0 Andreas Krohn (37.), 1:1 Torsten Welk (40.), 1:2 Andy Helck (45.)

Schiedsrichter: Axel Wendt (Rotenburg)

Zuschauer: 1800

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Bornreihes Marcel Baake (44.), Andre Lütjen (75.) sowie für VSK-Spieler Torben Meyer (86.)