Landkreis Osterholz. Mit großer Spannung warten die hiesigen Vereine darauf, wie die Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 in der Spielzeit 2020/2021 aussehen wird. 21 Teams sollen demnächst dort antreten und bisher schien nur eines klar: Eine reguläre Saison mit Hin- und Rückrunde ist absolut utopisch. Nun deutet sich eine konkrete Lösung an – und die Empörung im Landkreis Osterholz ist groß.

Weniger wegen der inhaltlichen Ausgestaltung der sich andeutenden Variante – die Spielzeit soll in einer „einfachen“ Runde ohne Rückserie mit einer anschließenden Auf- und Abstiegsrunde ausgetragen werden –, als vielmehr aufgrund der Begleitumstände. Denn in einem Bericht der Mediengruppe Kreiszeitung wird geschrieben, Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski habe einen Aufruf an alle 21 Vereine gestartet. Sie habe sich ein Meinungsbild einholen wollen und die Klubs um Ideen für die Gestaltung der anstehenden Saison gebeten. Reichlich Rückmeldungen, so schreibt es die Kreiszeitung weiter, seien so zusammengekommen. Alleine: Im Landkreis Osterholz wurde kein einziger der demnächst sieben Bezirksliga-Vereine offiziell kontaktiert. Und das sorgt derzeit für große Verwunderung im Landkreis.

Mehr zum Thema Kommentar zur Bezirksliga 3 Miteinander reden hilft! Was ist da schief gelaufen zwischen Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski und den Klubs in der ... mehr »

„Wir haben vor einiger Zeit mal davon gelesen, dass Frau von Kiedrowski einen solchen Aufruf starten möchte“, berichtet Pennigbüttels Spartenvorstand Olaf Windhorst, der daraufhin direkt zum Telefon gegriffen hatte, um die Staffelleiterin anzurufen. Allerdings erfolglos – und einen Rückruf bekam Windhorst auch nicht. Also wartete der SV Komet Pennigbüttel auf eine offizielle Anfrage – vergebens. Es kam nichts. Auch bei der TuSG Ritterhude standen die Leitungen still. Keine Anrufe, keine offiziellen Anfragen, keine E-Mails. „Ehrlich gesagt ist das alles eine bodenlose Frechheit“, sagt Olaf Windhorst. Er legt Wert auf die Festlegung, dass die angestrebte Lösung als solche gar nicht mal verkehrt ist. Ob es wie kolportiert in der Abstiegsrunde dann wirklich sechs Absteiger sein müssten, nun ja, das vielleicht nicht. Aber das Drumherum hinterlässt nun eben ein ziemlich unschönen Beigeschmack.

„Bei uns hat keiner nachgefragt“, bestätigt TuSG-Spartenvorstand Volker Guttmann ebenfalls auf Nachfrage. Wirklich wundern tut ihn das irgendwie nicht, die Lösung selbst findet er aber durchaus vertretbar. Ähnlich sieht es auch beim VSK Osterholz-Scharmbeck aus. Auch der dortige Spartenvorstand Ralf Strömer hat nach dem Lesen des Kreiszeitung-Artikels erst noch einmal schnell sein Postfach durchgeschaut, in der Sorge, dass ihm da etwas durchgerutscht sei. Ist es ihm aber nicht. Auch Strömer kann mit der einfachen Spielrunde durchaus leben, allerdings empfindet er die angedachten sechs Absteiger ebenfalls als viel zu viele. „Da hätten wir uns schon gerne noch zu geäußert, das hätte man auch über zwei oder drei Jahre wieder auf Normalniveau bringen können.“

Grundsätzlich hält Jan Horstmann, Team-Manager des FC Hambergen, den Plan einer Bezirksliga-Saison ohne Rückrundenspiele für gut. „Wir haben uns ja alle eine schnelle Entscheidung gewünscht, und dass es bald wieder losgehen kann“, sagt er. Und man müsse den Ehrenamtlichen im NFV-Bezirk einen Dank aussprechen, weil es außer ihnen nicht viele gäbe, die sich eine solche Aufgabe freiwillig aufhalsen wollten. „Aber anzukündigen, man wolle mit allen Vereinen sprechen und tut es dann nicht, ist ein bisschen unglücklich, um es milde auszudrücken“, meint Horstmann. Auch beim FC Hambergen sei vom Verband keine Anfrage eingegangen. „Ich habe auch extra noch einmal in der Vorstandsgruppe nachgefragt“, erklärt er.

„Bei mir ist bis heute keine Anfrage eingegangen“, wundert sich auch Andreas Rüter, Teammanager beim FC Worpswede. Und auch vom 1. Vorsitzenden Raimund Bölke oder Schriftführer Thomas Wischhusen habe er nichts Entsprechendes gehört. An der Kommunikation im Verein könne das nicht liegen. Die sei sehr gut, man setze stets alle Betreffenden zum Beispiel bei E-Mails „in cc“. Dass die Staffelleiterin beim FC Worpswede nicht angefragt habe, „das geht gar nicht“, so Rüter. Mit dem von Claudia von Kiedrowski angedachten Saisonablauf kann sich der FCW-Teammanager ebenfalls nicht anfreunden: „Da halte ich nicht viel davon. Da kann man lieber die Bezirksliga aufteilen, oder wir spielen eine lange Saison mit allen 21 Teams. Bei uns im Kreis kann man durchaus mal die eine oder andere Englische Woche spielen.“ Schriftführer Thomas Wischhusen bestätigte auf Nachfrage, dass die Staffelleiterin sich nicht an den FC Worpswede gewandt habe: „Es gab lediglich vor zwei oder drei Wochen eine Anfrage, ob das obligatorische Postfach des Vereins noch stimmt.“ Das habe er bestätigt. Aber jetzt von einer Umfrage zu sprechen? „Da fragt man alle oder keinen. Wir kommen uns da schon hintergangen vor“, klingt Wischhusen ziemlich verärgert. Auf welchen Spielmodus man sich letztlich einige, sei „sehr schwierig“. Auch eine Aufteilung nach regionalen Aspekten überzeuge ihn nicht: „Dann hätten wir ja sozusagen eine Kreisliga deluxe“.

Der FC Hansa Schwanewede hat ebenfalls keine Nachricht erhalten, Spartenleiter Yannick Sachau sagt aber auch: „Ich finde es schwierig, jemanden einen Vorwurf zu machen, ohne mit der Person vorher gesprochen zu haben. Ich kenne das alles auch nur aus der Presse.“ Beim SV Löhnhorst ging es den genau umgekehrten Weg: Trainer Torsten Kentel schrieb Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski selbst an, um seine präferierte Lösung mitzuteilen. Eine Zweiteilung hätte er eher skeptisch gesehen, weil dann die eine Staffel stärker als die andere hätte eingestuft werden können – was dann gleichzeitig für Unmut gesorgt hätte. So ist jedenfalls seine Vermutung. Er kann deshalb mit einer einfachen Runde sehr gut leben, zumal sie seinem eingereichten Vorschlag entspricht. Nur: Der Trainer hatte sich aus freien Stücken bei Staffelleiterin von Kiedrowski gemeldet.

Mehr zum Thema Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 40 Punktspiele in einer Saison? Der Abbruch der Saison ohne Ab- aber mit Aufsteigern scheint beschlossen. In der kommenden ... mehr »

Und genau das hätte sich die Staffelleiterin nämlich von allen Klubs gewünscht. Der „Aufruf an ihre 21 Vereine“ und die daraus resultierenden „reichlichen Rückmeldungen“ hat es de facto gar nicht gegeben. Auf Nachfrage erklärte sie, dass es genau sechs Vereine waren, die sich bei ihr gemeldet hätten. Besagter „Aufruf“ fußte auch vielmehr darauf, dass sich die Bezirksligisten bei ihr melden sollten – und nicht umgekehrt. „Ich muss doch nicht nachfragen, die Vereine können doch genauso gut bei mir nachfragen“, sagt sie. Immerhin sechs Vereine seien genau diesen Weg gegangen und hätten sich mehrheitlich für eine Bezirksliga-Saison ohne Rückrunde und anschließender Play-off-Runde ausgesprochen. Diese Variante käme einer „normalen“ Bezirksliga-Saison noch am nächsten, meint von Kiedrowski.

„Eine Rückrunde werden wir wahrscheinlich nicht durchbekommen, es sei denn, man setzt jede Menge Englische Wochen an. Aber auch das ist ja schwierig für die Vereine zu gewährleisten“, sagt sie. Die von einigen bevorzugte Zweiteilung der Bezirksliga fand in ihren Plänen dagegen kaum statt, auch habe sie – wenn überhaupt – nur kurz an eine Dreiteilung gedacht. „Die Signale von den Vereinen waren ganz klar so, dass es dann eine bessere Kreisliga gewesen wäre. Auch wollten die Vereine dem Vernehmen nach nicht so viele Derbys spielen. Außerdem wäre dann noch zu klären gewesen: Wie setzen sich die einzelnen Staffeln zusammen?“, fragt von Kiedrowski und stellt klar: „Egal, wie man entscheidet, eine Lösung, die alle zufriedenstimmt, wird es nicht geben.“

Mehr zum Thema Volksbank-Cup FC Hambergen holt sich die Derby-Krone In der von der Volksbank ausgelobten Derby-Wertung hat sich der FC Hambergen den Sieg geholt und ... mehr »

Die Staffelleiterin wird dem Spielausschuss ihre Idee für die kommende Saison in der nächsten Woche vorstellen. Es gilt als wahrscheinlich, dass ihr Vorschlag in die Tat umgesetzt wird. Einer, der grundsätzlich von allen akzeptiert ist, nur bei der Umsetzung eben ein gewisses „Geschmäckle“ hinterlässt. Claudia von Kiedrowski sagt: „Ich höre immer nur Gejammer aus den Vereinen. Es geht uns allen doch um die Sache, da kann ich mich als Verein mehr einbringen.“