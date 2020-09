Landkreis Osterholz. „Wir denken stets auch an die Sicherheit der Beteiligten und können diese aufgrund des Corona-Virus in diesem Jahr nicht gewährleisten“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Die Jugend-Wettbewerbe werden allerdings unter strengen Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer am Sonnabend und Sonntag in Worpswede ausgetragen.