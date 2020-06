Die Fußballer des SV Löhnhorst können den vorzeitigen Abbruch nachvollziehen, verpassen aber die Möglichkeit, die Meisterschaft in der Kreisliga Osterholz auf dem Platz zu feiern. (Kosak)

Dass die laufende Fußballsaison 2019/2020 abgebrochen werden wird, steht für die allermeisten Amateurkicker so gut wie fest. Der Empfehlung des niedersächsischen Fußballverbands, die Saison abzubrechen und ohne Absteiger zu werten, dürfte am außerordentlichen Verbandstag am 27. Juni mit großer Wahrscheinlichkeit von den Mitgliedern abgesegnet werden. Für die Kreisliga Osterholz wären die Auswirkungen, was die Sollstärke der Liga angeht, weniger dramatisch als für andere Spielklassen. Dennoch gibt es auch in der höchsten Osterholzer Spielklasse sehr unterschiedliche Ansichten, wie eine Umfrage unter den Trainern ergeben hat.

Torsten Kentel (SV Löhnhorst): „Wie wohl alle Mannschaften hätten wir am liebsten diese Saison bis zum Sommer zu Ende gespielt. Für uns gilt das vielleicht sogar noch etwas mehr als für viele andere Mannschaften, da wir natürlich sehr gerne unsere überragende Saison mit der Meisterschaft auf dem Platz krönen wollten. Dies ist nun einmal leider nicht möglich und somit ist dann der Abbruch für mich der richtige Schritt. Mit der Mannschaft haben wir das vor dem letzten Training auch thematisiert und dort überwiegt momentan noch eher der negative Aspekt diese Abbruches: keine Meisterschaft auf dem Platz.

Ich denke aber, sollte es dann offiziell so kommen, dass spätestens mit Beginn der Vorbereitung der Stolz auf die gezeigten Leistungen und das Erreichte sowie die Vorfreude auf die neue Herausforderung im Vordergrund stehen werden. Sollte das mit der Meisterschaft dann offiziell bestätigt sein, werden wir dann natürlich im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten eine Meisterfeier organisieren, natürlich ohne Bierdusche für die Trainer.“

Patrick Wellbrock (FC Worpswede): „Am Anfang war ich lange dafür, dass die Saison sportlich zu einem Ende gebracht werden sollte, damit keiner Vor- oder Nachteile davon hat. Die Lösung, die jetzt getroffen werden soll, finde ich aber auch in Ordnung, auch wenn ich nach wie vor gerne sportlich aufgestiegen wäre. Für den FC Worpswede wird es auch nicht leicht werden in der kommenden Saison, weil die Belastung im Fall einer Aufstockung der Bezirksliga ziemlich hoch werden wird.

Außerdem ist noch gar nicht klar, wann die nächste Saison beginnen kann. Es könnte terminlich eng werden, alle Spiele auszutragen. Gerade für die Aufsteiger wäre es vor allem auch deshalb nicht leicht, weil noch mehr Mannschaften als normalerweise absteigen müssten.“

Enrico Berneking (TSV Eiche Neu St. Jürgen): „Ich denke, dass die Saison beendet wird, ist wohl die richtige Entscheidung. Aus meiner Sicht wäre eine Annullierung der Saison die fairste Variante gewesen. Nun steigen aus den Ligen Mannschaften auf, die bis jetzt nur eine halbe Saison gespielt haben. Nach einer halben Saison kann man wohl sehen, welche Teams im Aufstiegsrennen dabei sind, aber noch nicht im Ziel. Kein Mensch weiß, wie die zweite Saisonhälfte verlaufen wäre. Diese Entscheidung zu treffen, welche Variante genommen wird, ist undankbar. Es wird immer Spieler, Trainer oder Vereine geben, die sich benachteiligt fühlen. Daher kann ich das „Ausloten“ vom NFV gut verstehen. Trotzdem wollen alle eine Entscheidung. Was dann in den nächsten zwei bis drei Jahren passiert, wird man sehen. Es wird wohl mehr Absteiger geben und die Relegation wegfallen. Aber auf diese Dinge kann man sich gut einstellen. Ich denke, das wichtigste für uns Fußballer ist, wann geht es endlich wieder? Und wie? Ein klarer Fahrplan wäre für alle Vereine unbedingt nötig. Über allem steht die Gesundheit. Die Liebe zur schönsten Nebensache der Welt wird nicht verloren gehen.“

Hassan Jaber (SV Lilienthal-Falkenberg): „Mein Gedanke ist, dass der Saisonabbruch genau die richtige Entscheidung ist. So kann man wieder neu beginnen. Unsere Liga trifft es nicht so hart, weil es der SV Löhnhorst voll verdient hat, aufzusteigen. Wer soviel Punkte sammelt, muss ganz einfach hoch. Um den Relegationsplatz wäre es vielleicht noch ein bisschen spannend geworden. Die vom Verband getroffene Entscheidung nimmt den Vereinen etwas die Unsicherheit. Keiner wusste davor so recht: Muss ich nun bei den Neuzugängen etwa Spieler für die Bezirksliga oder welche für die Kreisliga holen? Der Verband kann es mit seiner Entscheidung nicht allen Vereinen recht machen. Den einen oder anderen trifft es immer mit einer harten Lösung. Die gewählte Lösung ist für mich als Trainer und auch für meine Mannschaft aber voll okay. Es ist immer noch Hobbyfußball. Das darf man nicht vergessen.“

Julian Gelies (SV Bornreihe II): „Ein Abbruch kommt mir, wie wohl den meisten anderen auch, sehr entgegen. Das hätte ich aber auch gesagt, wenn ich in Bornreihe bleiben und nicht nach Hambergen wechseln würde, weil es einfach eine bessere Planbarkeit gibt. Für die meisten Mannschaften geht es ja auch um nichts mehr, wenn man dann im September die jetzige Saison noch für zwei Monate zu Ende spielt, wäre das nicht gerade motivationsfördernd gewesen. Zudem ist es wichtig, dass die Spieler zur regulären Wechselfrist den Verein wechseln können. Die Kreisliga wird natürlich ein wenig an Qualität verlieren. Löhnhorst hat es ja ohnehin verdient, die spielen die Saison ihres Lebens. Und mit Worpswede würde ein weiteres Topteam die Liga verlassen. Ich hätte es allerdings nicht komplett unfair gefunden, wenn es auch Absteiger gegeben hätte. Eine Quotientenregelung wäre auch in Sachen Abstieg durchaus vertretbar gewesen, das sehe ich übrigens für alle Ligen so. Absteiger gehören nun mal dazu. Vielleicht rückt die Kreisliga qualitativ aber auch enger zusammen, das Feld könnte durchaus ausgeglichener werden. Deshalb ist es vielleicht sogar ein positiver Effekt, dass zwei Teams die Liga verlassen und von oben keine starken Teams wie Schwanewede oder der VSK runterkommen. Deshalb wäre es der Kreisliga natürlich nur zu wünschen, dass es in allen Bereichen zu mehr Spannung führen wird.“

Gregor Schoepe (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf): „Es gibt keinen Königsweg in dieser Angelegenheit. Die Leute, die das entscheiden müssen, haben es schon schwer genug. Es wird immer einige geben, die etwas zu meckern haben. Für uns ist es schade, weil wir im Kreispokal im Halbfinale stehen. Ich könnte mir vorstellen, die Saison weiterzuspielen. Dafür bräuchten wir aber die Gewissheit, dass es im September auch tatsächlich weitergehen kann. Wenn dem nicht so wäre, könnte diese Serie erst im nächsten Jahr zu Ende gespielt werden. Dann würde sich aber schließlich alles verschieben. Viele Leute beklagen sich ja auch darüber, dass bei einer Fortsetzung der Saison im September eine große Ungewissheit im Hinblick auf mögliche Neuzugänge herrschen würde. Diese Ansicht teile ich aber nicht. Die Mannschaft, die oben steht, hat natürlich nichts gegen einen vorzeitigen Saisonabbruch. Alle anderen Teams können es so hinnehmen, wie es ist. Als Trainer einer Mannschaft aus dem Mittelfeld fehlt mir aber der richtige Bezug für eine Lösung.“

Sven Sohn (SV Aschwarden): „Im Grunde genommen halte ich den Saisonabbruch für die sinnvollste Lösung. Ich hätte nur gerne viel früher darüber Klarheit gehabt. Für die Verfolger von Spitzenreiter SV Löhnhorst ist es natürlich ärgerlich, dass sie den Ersten nun nicht mehr abfangen können. Dass es keine Absteiger geben soll, finde ich in Ordnung. Schließlich hätte jedes Team da unten noch aus eigener Kraft das rettende Ufer erreichen können. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wann wieder gespielt werden kann. Wenn es bis Ende des Jahres nicht weitergeht, hätte man auch sagen können, dass wir diese Saison einfach im Frühjahr 2021 fortsetzen und damit in zwei Kalenderjahren absolvieren. Irgendjemand ist aber mit jeder Entscheidung unzufrieden. Es muss aber mal entschieden werden. Eine negative Auswirkung hat ein vorzeitiger Saisonabbruch aber eben nur auf die Mannschaften, die sich noch in Schlagdistanz zum SV Löhnhorst befinden.“

Jan-Hendrik Bosse (SG Platjenwerbe): „Stand jetzt ist der Abbruch der Saison die einzig richtige Entscheidung. Keiner weiß doch, ob in diesem Jahr überhaupt noch irgendetwas in unserer Sportart geht. Ich rechne nicht damit, dass wir bis Weihnachten noch spielen werden, so lange es keinen Impfstoff gegen das Corona-Virus gibt. Ich wundere mich in dieser Hinsicht darüber, dass Nordrhein-Westfalen plant, auch die Ausübung von Sportarten mit unvermeidlichen Körperkontakt wieder zu erlauben. Ich hätte mir auch für die Bundesliga einen Abbruch gewünscht. Als Werder-Fan hatte ich aber auch auf einen damit verbundenen Klassenerhalt spekuliert. Ich finde es fair, dass Löhnhorst aufsteigt und keine Mannschaft absteigt, auch wenn die Kreisliga dadurch aufgestockt werden muss. Dann gibt es in der nächsten Saison eben ein paar Begegnungen mehr. Das ist aber gar kein Problem. Die Jungs wollen ja auch Fußball spielen.“

Weitere Informationen

So könnte die Kreisliga Osterholz in der Saison 2020/2021 aussehen (16 Teams):

TSV „Eiche“ Neu Sankt Jürgen

SV Lilienthal-Falkenberg

SV Blau-Weiß Bornreihe II

TSG Wörpedorf-Grasberg-E.

SV Aschwarden

TuSG Ritterhude II

SG Platjenwerbe

Barisspor Osterholz

VSK Osterholz-Scharmbeck II

TSV Dannenberg

FC Hambergen II

SV Nordsode

1. FC Osterholz-Scharmbeck

TSV Wallhöfen (Aufsteiger)

TSV Worphausen (Aufsteiger)

VfR Seebergen/Rautendorf (Aufsteiger)