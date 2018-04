Zeigte sich trotz längerer Krankheitspause in blendender Verfassung: Ritterhudes Kapitän Frank Mühlmann, der gleich zwei Einzelsiege sowie einen Erfolg im Doppel zum TuSG-Triumph beisteuerte. (Hasselberg)

Ritterhude. Hätten die Zuschauer der Tischtennis-Verbandsligapartie zwischen der TuSG Ritterhude und dem TSV Eintracht Hittfeld nicht gewusst, dass es in dieser abschließenden Begegnung der aktuellen Saison um nichts mehr geht – es hätte der Eindruck aufkommen können, beide Teams kämpfen um die Meisterschaft. Am Ende waren sage und schreibe zehn der 14 ausgespielten Matches über die volle Distanz gegangen. Die gastgebende TuSG feierte einen 9:5-Heimsieg und schloss die Spielzeit somit auf dem guten sechsten Tabellenplatz ab. Hittfeld hingegen muss in die Abstiegsrelegation – was wiederum bereits vor dem Spiel feststand.

Von Beginn an deutete nichts darauf hin, dass es hier eigentlich nur noch um die Goldene Ananas ging. Die Ritterhuder erwischten einen Traumstart, wenngleich Binder/Pankow gegen Mieschendahl/Buchholz und auch Wagner/Heimbrock gegen Igel/Möller-Lentvogt lange um den Sieg kämpfen mussten. Wie aus einem Guss spielten hingegen Hausmann/Mühlmann, die das amtierende Senioren 40-Landesmeisterdoppel Schweneker/Raeder glatt in drei Sätzen entzauberten. Andre Binder erhöhte gegen Klaus Igel verdientermaßen auf 4:0, machte es bei seinem Fünfsatzsieg aber phasenweise spannender als unbedingt notwendig.

Parallel brachte Immanuel Mieschendahl das Gästeteam mit einem 3:2-Sieg über Siegfried Wagner erstmals auf die Anzeigetafel. Lars Hausmann baute die Führung aber umgehend auf 5:1 aus. Er behielt trotz 0:3-Rückstand im fünften Satz gegen Andreas Raeder am Ende die Oberhand. Im Anschluss war Stefan Pankow gegen Ralf Schweneker, den besten Akteur im mittleren Paarkreuz der gesamten Liga, chancenlos. Ein von hoher Taktik geprägtes Spiel lieferten sich Frank Mühlmann und Jens Möller-Lentvogt am Nachbartisch. Der TuSG-Kapitän versuchte, den unangenehmen Anti-Belag seines Kontrahenten so gut wie möglich zu umgehen und wollte den Sieg am Ende spürbar mehr als der Hittfelder Routinier.

Viel Pech hatte Sebastian Heimbrock, der sich in einem gut anzuschauenden Match gegen Buchholz nach 0:2 Sätzen zurückkämpfte, im fünften Durchgang gar einen Matchball besaß, schließlich aber doch mit 11:13 den Kürzeren zog. Mit einer 6:3-Führung ging es wieder ins obere Paarkreuz. Während Binder seine gute Leistung an diesem Abend mit einem 3:1 gegen Mieschendahl krönte, brach Wagner in einem reinen Materialspiel gegen Igel nach 2:1-Satzführung am Ende noch ein.

Da auch Hausmann gegen Schwenekers schnellen Vorhandtopspin nicht über fünf Sätze bestehen konnte, stand die Begegnung beim Stand von 7:5 wieder auf des Messers Schneide. Pankow besann sich gegen Raeder auf seine Kämpferqualitäten und rang seinen schwer zu spielenden Gegner mit 11:7 im fünften Satz nieder. Am anderen Tisch war es Mühlmann vorbehalten, den Schlusspunkt in dieser Partie zu setzen. Gegen Buchholz machte der Ritterhuder sein wohl bestes Rückrundeneinzel und sorgte somit für den perfekten Saisonschlusspunkt.