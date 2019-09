Ausgerechnet am letzten Hindernis leistete sich Christoph Kühl vom RV Lilienthal mit Lola einen Fehler. (Sandra Brockmann)

Worpswede. Parcourschef Wilhelm Meimbresse aus Vechta hat sich beim Reit- und Springturnier des RV Worpswede mit einem denkwürdigen Zwei-Sterne-S-Springen mit Stechen in den Ruhestand verabschiedet. „Es waren sehr viele und sehr spezifische Hindernisse mit tückischen Spitzkehren“, teilte Tobias Bremermann vom RC Bremen-Hanse mit. Wegen des deshalb nicht ganz so einfach zu bewältigenden Parcours qualifizierten sich auch nur der am Ende erneut siegreiche Dennis Schlüsselburg vom RFV Steller See auf Condino sowie Maren Cordes vom RV Elmlohe-Marschkamp auf Naomi für die Zusatzrunde.

„Zwei Nuller sind viel zu wenig, da schließlich ein Viertel der Reiter Geld bekommen“, gab Bremermann zu bedenken. Der ehemalige Bremer Meister heimste mit vier Strafpunkten auf seiner 14-jährigen Holsteiner Stute Vicky als Fünfter aber auch noch eine Schleife ein. Christoph Kühl vom RV Lilienthal war auf seiner elfjährigen Holsteiner Stute Lola als Sechster auch noch platziert. Dieser zeigte mehr Verständnis für Wilhelm Meimbresse: „Wenn er es zu leicht gemacht hätte, wären auch alle unzufrieden gewesen. Es waren auch vier bis fünf Reiter dabei, die nur ganz knapp an einer fehlerfreien Runde gescheitert sind.“ Dazu zählte auch der 40-Jährige selbst, der sich einen Flüchtigkeitsfehler am letzten Sprung leistete. „Ein Fehler am letzten Hindernis ist natürlich immer besonders ärgerlich“, so Kühl.

Ansonsten taten sich viele der 19 Paare aus Pferd und Reiter vor allem bei der Distanz sehr schwer. „Hier musste man sich entweder für fünf weite oder sechs kurze Galoppsprünge entscheiden“, ließ Christoph Kühl wissen. Selbst die am Ende auf Naomi zweitplatzierte Maren Cordes erlebte hier ein weniger schönes Ereignis. Sie stürzte auf ihrem zweiten Pferd Sambucca. „Dabei wollte Maren das Hindernis genauso reiten wie mit Naomi“, erklärte Kühl. Maren Cordes sei aber schon bei der Siegerehrung wieder wohlauf gewesen. „Dennis Schlüsselburg hat seinen Sieg schon verdient“, räumte Christoph Kühl ein. Auch Tobias Bremermann gönnte seinem Rivalen den zweiten S-Sieg in Worpswede an zwei Tagen: „Dennis ist schon ganz lässig.“

Bremermann lobte auch die Bedingungen auf der Anlage In de Wischen: „In den vergangenen Jahren hatten wir hier nach viel Regen auch schon mal ganz schön viel Matsch auf dem Abreiteplatz. In diesem Jahr war aber alles gut.“ Das fand auch Christoph Kühl: „Alles war wunderbar. Das gute Wetter ist dabei schon die halbe Miete.“ Worpswede Vorsitzender Hans-Helmut Pein ehrte Wilhelm Meimbresse zum Abschied vor großem Publikum mit dem goldenen Vereinsabzeichen als Ehrenmitglied im Klub. Pein freute sich auch insgesamt über viele Beobachter: „Auch der Sonnabend war schon richtig gut besucht.“

Stefan Blanken vom RV Tarmstedt verbuchte auf seiner zwölfjährigen Hannoveraner Stute Riva del Garda M den vierten Platz in der S-Dressur, Prix St. Georges, und Position fünf in der Zwei-Sterne-S-Dressur, Intermediaire I. „Ich hatte zwei richtig gute Runden mit diesem Pferd, das Christine Müller aus Stade gehört“, sagte der 48-Jährige. Auf seinem eigenen Pferd Sweet Revenge war Blanken als Siebter auch noch beim Prix St. Georges platziert. Das klappte in der Intermediaire I beim Sieg von David Taylor vom RFV Holzhausen auf Don Henry dann nicht mehr. „Da haben zu viele kleine Sachen nicht funktioniert.“, informierte der Hepstedter. Dieser zollte David Taylor Respekt für einen starken Auftritt: „David hat schon ein sehr gutes Pferd.“

Im nächsten Jahr wird Stefan Blanken sogar aus drei Pferden für schwere Prüfungen auswählen können. „Ich habe noch einen Vollbruder von Riva del Garda. Der siebenjährige Ripasso soll im kommenden Jahr auch in der S-Klasse starten“, ließ der Züchter und Ausbilder wissen. Er war mit den Platzverhältnissen in Worpswede sehr zufrieden. „Es war ein sehr schönes Turnier, das die Worpsweder gut organisiert haben“, erklärte Stefan Blanken. Dieses Lob nahm Hans-Helmut Pein wohlwollend zur Kenntnis. Der 70-Jährige zog denn auch ein positives Fazit nach insgesamt drei Turniertagen: „Es ist sportlich alles super gelaufen.“