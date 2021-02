Landkreis Osterholz. Eine Millionenmetropole in Ballonseide. So präsentierte sich Hamburg im Frühling 1994. Neonfarben waren hip, im Radio lief Tekkno-Musik und im Kino prägte Tom Hanks mit Forrest Gump eine ganze Generation. Und modisch waren es eben jene im heutigen Rückblick höchst fragwürdigen Vollsynthetik-Trainingsanzüge, die gerade unter Sportlern mächtig angesagt waren.

Eine Woche lang machte die knallbunte Ballonseide also Hamburg zur bundesweiten Sporthauptstadt. Es war Ende Mai – und das 29. Deutsche Turnfest stieg in der norddeutschen Elbmetropole. „Das war damals in etwa vergleichbar mit dem Kirchentag“, erinnert sich Jens Gerken, „da konnte man sich sogar vom Arbeitgeber für freistellen lassen, einen solchen Stellenwert hatte das deutsche Turnfest damals.“ Gerken, gebürtiger Scharmbecker und jahrelanger Spielertrainer des VSK Osterholz-Scharmbeck, war damals selbst vor Ort.

Mit den VSK-Volleyballern, die damals gerade in die Regionalliga aufgestiegen waren, wollten die Kreisstädter ein paar schöne Tage in Hamburg verleben. Das Deutsche Turnfest fand nur alle vier Jahre statt, 1990 war es in Bochum gewesen, 1998 sollte München folgen. Da passte Hamburg doch wunderbar. Also tauchten Gerken und Co. vom 15. bis 22. Mai ein in eine Stadt im Ausnahmezustand – und mit den VSK-Volleyballern taten das auch noch 100.000 andere Sportbegeisterte aus ganz Deutschland.

„Egal, wo man damals in Hamburg hinkam, überall sah man diese Menschen in Ballonseide“, erinnert sich Gerken schmunzelnd. Er selbst wurde mit seiner Mannschaft in einer Schule in Harburg untergebracht. „Das war nicht gerade der fröhlichste Stadtteil“, sagt Gerken. Dennoch sei die Stimmung in all den Tagen prächtig gewesen. „Wir wollten schon auch sportlich gut abschneiden, aber natürlich ging es auch um die Party“, fügt Gerken hinzu. Beides beherrschten die VSK-Volleyballer damals ziemlich gut, was sie im Laufe der Woche eindrucksvoll unter Beweis stellen sollten.

Sage und schreibe 142 Mannschaften hatten sich für das Volleyball-Turnier angemeldet. Gespielt wurde in Dutzenden Hallen in ganz Hamburg. Für das Gerken-Team eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, schließlich war die Zeit der Navis noch lange nicht gekommen: „Von Harburg aus mussten wir jeden morgen durch den Elbtunnel und sind dann mit einem Stadtplan auf Hallensuche gegangen.“ Sportlich hielten sich die Herausforderungen in der Vorrunde noch in Grenzen.

Die VSK-Volleyballer waren praktisch ein Drittligist, die damalige Regionalliga kam direkt unter der 2. Bundesliga. Zudem gab es einfach noch eine viel breitere Masse, die das Niveau nach oben hin entsprechend befeuerte. „Ich glaube wirklich, dass wir mit der damaligen Mannschaft heute in der 2. Liga spielen würden“, sagt Gerken mit Blick auf den damaligen Kader. Da mischten mit Torge Hauschild, Dirk Meyer, Jens Grahl oder Steffen Hüther Spieler mit, die mit Mitte 20 auf der absoluten Spitze ihrer Leistungsfähigkeit waren.

Allerdings konnte Gerken praktisch die ganze Woche über nie dauerhaft auf seine Topformation zurückgreifen. Immer wieder reisten Spieler an und ab, eine ganze Woche am Stück konnten sich die wenigsten freischaufeln. Gerken selbst stieg mit zweitägiger Verspätung in das Abenteuer Turnfest ein. Da traf es sich gut, dass die Hürden der Vorrunde wie gesagt noch recht locker übersprungen werden konnten. Erst ab dem Achtelfinale stieg das Niveau enorm an. „Wir haben damals immer nur von Spiel zu Spiel gedacht“, erinnert sich Gerken. Eine konkrete Zielsetzung gab es nicht, doch mit jeder gewonnene Runde stieg dann auch der Ehrgeiz im VSK-Team.

Nach dem gewonnenen Viertelfinale war das Endspiel nur noch einen Sieg entfernt. Und plötzlich hatten sie es tatsächlich geschafft. Die VSK-Volleyballer standen im Finale – und hatten keinerlei Ahnung, was sie dort erwarten würde. Denn im Gegensatz zu allen anderen Partien fand das Endspiel in einer großen Messehalle statt. Auf Zentralfeld mit riesigen Zuschauertribünen und professioneller Licht- und Audioshow. Das alles war den Kreisstädtern auch am Morgen des Finaltags noch nicht bewusst. „Erst als wir in die Halle reinkamen und das Ende des Frauenfinals gesehen hatten, wurde uns das schlagartig klar, dass wir dort als nächstes spielen sollten“, erinnert sich Gerken.

Egal, wie cool und locker die VSK-Volleyballer durch die Woche marschiert waren, in diesem Moment wurden sie gepackt von der großen Nervosität. „Das war schon beim Warmmachen spürbar“, sagt Jens Gerken, der mit 35 Jahren damals die mit Abstand größte Erfahrung aufzuweisen hatte. Doch so etwas hatte auch der Routinier noch nicht erlebt: „3000 Zuschauer saßen da auf den Tribünen, das war eine außergewöhnliche Erfahrung.“ Eine, mit der der Gegner TV Bühl aus Baden-Württemberg deutlich besser zurechtkam.

Die Sätze gingen damals noch bis 15, Punkte konnten nach der damaligen Zählweise nur bei eigenem Aufschlag gemacht werden. Dennoch verloren die VSK-Mannen den ersten Satz mit 2:15. „Die haben uns überrannt“, erinnert sich Jens Gerken an einen ziemlich unbeeindruckt wirkenden Gegner. Ganz im Gegensatz zu den Kreisstädtern: „Uns ist durch diese Kulisse und das Drumherum bestimmt 70 Prozent unserer Aufmerksamkeit verloren gegangen.“ So konnte der Hebel auch im zweiten Durchgang nicht umgelegt werden, in dem es am Ende 7:15 hieß.

„Die Stimmung auf dem Feld war trotzdem super, wir wollten das einfach genießen und uns die tolle Woche nicht davon kaputtmachen lassen“, berichtet Jens Gerken, dem zu allem Überfluss ausgerechnet im Finale bis auf Dirk Meyer kein gelernter Annahmespieler zur Verfügung stand. „Das hat uns definitiv viele Punkte gekostet“, so Gerken. Neben dem Spielertrainer standen im Finale noch Torge Hausschild, Dirk Meyer, Dietmar Hermann, Andreas Pols und Michael Lokenberg auf dem Platz. Und diese Sechs konnten immerhin den dritten Satz noch einmal komplett ausgeglichen gestalten. Zu mehr als zum 13:15 reichte es aber auch da nicht.

Das Finale war also verloren, doch die VSK-Volleyballer hatten trotzdem einiges gewonnen – vor allem Renommee. Denn neben dem allgegenwärtigen Fußball war es für die anderen Sportarten auch in den 1990er-Jahren schon schwer, die Aufmerksamkeit der breiten Masse zu wecken. Durch diesen triumphalen und nicht mal im Ansatz zu erwartenden zweiten Platz beim Deutschen Turnfest rückten die VSK-Volleyballer plötzlich in den Fokus. „Wenn auch nur kurzfristig, aber plötzlich sprach man über uns hier im Landkreis“, erinnert sich Gerken. Das Hamburger Turnfest endete damals mit – natürlich – einer rauschenden Party und dem großen Abschlussfest im damaligen Volksparkstadion. 70.000 Zuschauer wohnten der Veranstaltung bei – die VSK-Volleyballer waren zu diesem Zeitpunkt längst wieder zuhause. Ziemlich erschöpft, aber auch verdammt zufrieden.

Zur Person

Jens Gerken (61)

ist ein waschechter Scharmbecker. Groß geworden im Landkreis und in Osterholz-Scharmbeck zur Schule gegangen war Gerken zunächst viele Jahre als Schwimmer aktiv. Erst mit 18 Jahren fand er den Weg zum Volleyball und zum VSK Osterholz-Scharmbeck. Mit Gerken als Spielertrainer schafften es die Kreisstädter Anfang der 1990er-Jahre bis in die damalige drittklassige Regionalliga und hielten sich dort mehrere Spielzeiten in Folge. Gegen Ende seiner aktiven Laufbahn lief Gerken noch mal kurze Zeit für den TV Hambergen auf. Außerdem war er parallel einige Jahre mit der Mannschaft des TSV Lesum-Burgdamm im Seniorenbereich aktiv. Hier schaffte er es sogar einmal mit den Nordbremern bis ins Finale der Deutschen Seniorenmeisterschaften. Gerken ist Lehrer am Gymnasium Links der Weser, wo er Mathe, Sport und Arbeitslehre unterrichtet. Sein Sohn ist der im Landkreis Osterholz bestens bekannte Fußballer Paul Hollwedel.

