Wilfried Roes, Carsten Werde, Patrick Hunger und Marco Vehrenkamp (von links) bei der Präsentation des neuen Co-Trainers. (Berndt)

Hagen. Der FC Hagen/Uthlede bastelt weiter an seinem Oberliga-Kader. Der frischgebackene Meister der Fußball-Landesliga Lüneburg hat nun eine ganz wichtige Planstelle neu besetzt – mit einem im Landkreis Osterholz bestens bekannten Namen.

Nachdem Tjark Seidenberg seine langwierigen Rückenprobleme endgültig überwunden hat und zur kommenden Spielzeit noch einmal ausschließlich als Spieler durchstarten will, musste sich Chefcoach Carsten Werde auf die Suche nach einem neuen Co-Trainer machen. Diese Rolle hatte Seidenberg nämlich seit fast eineinhalb Jahren inne und diese Position wird zur kommenden Saison nun Patrick Hunger übernehmen.

Der 43 Jahre alte B-Lizenz-Inhaber aus Schwanewede hatte sich bis zum Sommer 2017 beim Kreisligisten SV Löhnhorst einen Namen gemacht und dort in seiner zehnjährigen Tätigkeit vor allem mit seiner großer Konstanz überzeugt, bevor er sich eine einjährige Auszeit gönnte. „Bereits im vergangenen Winter haben wir mit Patrick gesprochen. Der Kontakt blieb bestehen und ich freue mich über seine Zusage“, sagt Hagens Trainer Carsten Werde. Auch Hunger selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Es ist eine neue, super interessante Aufgabe für mich bei einem gut geführten Verein. Ich verfolge die konstante Entwicklung des FC nun schon einige Jahre von außen mit und freue mich umso mehr, dass ich nun Teil des Teams werden kann“, so Hunger. Der gebürtige Wehdeler führt weiter an: „Die Chemie zwischen Carsten und mir hat sofort gestimmt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“

Am Ende empfindet der Hagener Chefcoach den Positionstausch innerhalb des Kaders geradezu als Win-Win-Situation: "Ich hätte natürlich auch liebend gerne mit Tjark als Co-Trainer weiter gearbeitet, aber so kriege ich jetzt einen Seidenberg als Spieler zurück und obendrein einen Patrick Hunger als Co-Trainer." Und neue Spieler dürfte es demnächst auch noch zu vermelden geben. So macht derzeit die Verpflichtung von Torwart Alexander Janosch die Runde. Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck hat seinen Kapitän jedenfalls bereits offiziell als Abgang gemeldet. Und auch der 23-jährige Meiko Gagelmann (SFL Bremerhaven) scheint ein Kandidat für das Werde-Team zu sein.