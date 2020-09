Worpswede. Oliver Ludwigs zählt beim FC Worpswede vor dem Saisonstart in die Bezirksliga 3, Staffel 1, zu den Gewinnern der Vorbereitung. „Er hatte aber auch bereits in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft einen großen Sprung nach vorne gemacht“, lobt FC-Trainer Patrick Wellbrock den zusammen mit Lasse Harder aus dem Reserveteam aufgerückten Rechtsverteidiger, der aber auch im zentralen defensiven Mittelfeld einsetzbar ist.

Mit Philip Gerken attestiert Wellbrock auch noch einem weiteren Außenverteidiger eine Leistungssteigerung. „Er kann bereits eine Führungsrolle übernehmen“, so der 37-Jährige. Mit Clement Osei Gyan vom FC Bergedorf 85 haben die Worpsweder noch einen dritten Neuzugang gewonnen. Aber fast ebenso neu im Team ist Derrick Ampofo. Der Winterneuzugang bestritt schließlich nur das Rückspiel in der Kreisliga Osterholz gegen den Klassenprimus SV Löhnhorst. Der Angreifer war bereits für den BV Cloppenburg in der Oberliga und für den SSV Jeddeloh in der Regionalliga Nord aufgelaufen. „Derrick hat großes Potenzial“, versichert Patrick Wellbrock. Aber auch mit Ampofo wird der Aufsteiger vermutlich von Anfang an gegen den Abstieg spielen. „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität“, betont Wellbrock nach der Rückkehr auf Bezirksebene.

Mehr zum Thema FC Worpswede - Bremervörder SC 0:2 Oliver Ludwigs trifft nur das Lattenkreuz Bezirksligist FC Worpswede hat es versäumt, sich im Testspiel gegen den Rotenburger Kreisligisten ... mehr »

Die Vorbereitung der Kicker aus dem Künstlerdorf verlief aber alles andere als optimal. Der Liganeuling musste immer wieder zahlreiche Ausfälle wegen Verletzungen und wegen Urlaubs verkraften. Dies spiegelte sich auch in den Testspielergebnissen wider. Zuletzt folgte einer 0:1-Niederlage gegen den Bremer Bezirksligisten SC Borgfeld II eine 0:2-Schlappe gegen den Rotenburger Kreisligisten Bremervörder SC. „Nach der langen Pause ist es noch schwerer als sonst einzuschätzen, was in der neuen Saison auf uns zukommen wird“, gibt Wellbrock zu bedenken. Er ist froh, dass rechtzeitig zum Saisonstart zumindest sein Leistungsträger Mario Bolduan wieder aus dem Urlaub zurück ist. Auch bei den zuvor verletzten Alpha Fadiga, Elias Schupp und Niklas Heitmann besteht die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Heitmann erholte sich aber gerade erst von den Folgen eines Kreuzbandrisses. „Da müssen wir mal schauen, ob es schon für einen Einsatz reicht“, sagt Patrick Wellbrock.

Auch wenn die Worpsweder durch die Zweiteilung der Bezirksliga 3 von sämtlichen Kreisderbys ausgeschlossen werden, zeigt sich Wellbrock mit dieser Aufteilung einverstanden: „Die Liga ist trotz fehlender Derbys definitiv attraktiv. Durch die Zweiteilung können wir die Saison auch im Falle einer Unterbrechung leichter zu Ende spielen.“ Der als Vizemeister der Kreisliga Osterholz aufgestiegene Klub möchte die neue Klasse nicht so schnell wieder verlassen. „Wir schauen dabei aber nicht darauf, welche anderen Vereine wir hinter uns lassen können, sondern gucken nur auf uns selbst“, verrät Patrick Wellbrock. Er möchte aber keinen typischen Fußball eines Abstiegskandidaten mit einer verstärkten Defensive und langen Bällen nach vorne sehen. „Wir werden trotz des Aufstiegs an unserem alten Spielsystem festhalten und setzen auf viel Ballbesitz“, kündigt Wellbrock selbstbewusst an.

Über eine gute Abwehr verfügen die Grün-Weißen ohnehin. Mit nur 14 Gegentoren aus 16 Spielen besaßen die Worpsweder in der abgelaufenen Serie die mit Abstand beste Defensive der Kreisliga Osterholz. „Wir müssen noch eine bessere Struktur im Spiel nach vorne entwickeln und mehr Ruhe am Ball zeigen“, weist Patrick Wellbrock auf die verbesserungswürdige Offensive hin. Bei einer guten Personallage möchte er seinen Innenverteidiger Paul Hollwedel auch mal als Sechser aufbieten.

Weitere Informationen

FC Worpswede

Abgänge: Dominik Giessler (TSV Neu St. Jürgen), Felix Ambrosi (VfR Seeberger-Rautendorf)

Zugänge: Clement Osei Gyan (FC Bergedorf 85), Oliver Ludwigs, Lasse Harder (eigene 2. Herren)

Restkader: Stephen Asare Osei; Valentin Alexeew, Philip Gerken, Paul Hollwedel, Lars Rieken, Mario Bolduan, Alpha Falikou Fadiga, Jacob Geber, Niklas Heitmann, Jan-Henrik Kück, Mahdi Rezaei, Lukas Ringe, Elias Schupp, Julian Webendörfer, Derrick Ampofo, Nils Meinhardt, Lennardt Viebrock

Trainer: Patrick Wellbrock

Co-Trainer: Timo Wesemann

Betreuer: Martin Hashagen

Saisonziel: Klassenerhalt

Titelfavoriten: FC Hambergen, TSV Bassen, TuS Heeslingen II