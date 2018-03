Ausgerutscht: Rene Thiel (am Boden, hier in einem Zweikampf mit Oytens Arthur Bossert) unterlag mit dem SV Pennigbüttel auf Kunstrasen mit 1:2. (Björn Hake)

Pennigbüttel. Wenn ein Fußball-Trainer zufrieden mit seiner Mannschaft ist, dann meistens nach einer guten Partie. Axel Sammrey, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten war nach dem Heimspiel gegen den SV Komet Pennigbüttel zwar zufrieden – doch die Vorstellung seines Teams war wenig überzeugend gewesen und das Gipfelduell zudem auch ziemlich zerfahren.

In einer hitzigen aber weitestgehend fairen Begegnung dominierten beidseitig kleinere Fouls im Mittelfeld die Partie in der Anfangsphase. Besonders beim Gastgeber schlichen sich zu viele Fehler im Aufbauspiel ein. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standards. „Wir waren überrascht, dass Oyten doch so passiv war“, sagte Pennigbüttels Trainer Marco Meyer nach dem Spiel. Die Gastgeber agierten gegen den Ball mit einer Fünfer-Abwehrkette gewohnt defensiv, konnten aber einige Male gut und vor allem schnell umschalten und sich von dem größer werdenden Druck der Gäste befreien. Aus eben solch einer Befreiung entstand auch die überraschende Oytener Führung. Murat Avanas bekam den Ball im Halbfeld und zog aus knapp 30 Metern einfach mal ab (14.). Pennigbüttels Schlussmann Ole Pasbrig sah dabei nicht gut aus. Die Gäste ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und spielten Ende der ersten Hälfte fast ausschließlich auf das Tor des TV Oyten – die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte jedoch. Nach zahlreichen Chancen war es dann Konstantinos Katsanos der mit einem schönen Volleyschuss aus der Drehung den Ausgleich erzielte (74.).

Den glücklichen Schlusspunkt setzten jedoch die Gastgeber. Fünf Minuten vor dem Ende traf Oytens Stürmer Pascal Döpke mit einem Distanzschuss aus knapp 20 Metern ins untere linke Eck (85.). „Den trifft er echt gut. Fast unhaltbar würde ich sagen“, befreite Marco Meyer seinen Schlussmann später von aller Schuld am Gegentor, „wir hätten einfach mehr Druck auf Döpke ausüben müssen“. Meyers Trainerkollege Axel Sammrey hingegen war ziemlich zufrieden, trotz einer keinesfalls überragenden Leistung seines Teams: „Wir haben zwei Tore gegen die Mannschaft erzielt, die zuvor erst sieben Gegentore kassiert hatte.“