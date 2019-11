Fand für die erste Halbzeit klare Worte: Malte Jaskosch, Trainer des SV Komet Pennigbüttel (Tobias Dohr)

Schwanewede. In einem ebenso packenden wie verrückten Bezirksliga-Derby haben sich der FC Hansa Schwanewede und der SV Komet Pennigbüttel mit 3:3 (2:0) getrennt. Überschattet wurde die kurzweilige Partie allerdings von einer schweren Verletzung in der 55. Minute: Beim Stand von 2:0 für die Hausherren sprang Pennigbüttels Jonas Krebs nach einem elfmeterreifen Foul von Yannick Sachau die Kniescheibe heraus, eine knapp 20minütige Unterbrechung inklusive Noteinsatz war die Folge. Doch auch wenn Murat Cengiz den fälligen Strafstoß nach der Zwangspause an den Pfosten setzte, war dieser Schockmoment der Auftakt für ein fulminantes „Kometen“-Comeback.

Zuvor war der Auftritt der Gäste allerdings auch sehr enttäuschend gewesen: „Die Reaktion der Mannschaft spricht natürlich für die Moral. Die erste Hälfte war aber die schlechteste, die ich hier je erlebt habe. Da können wir uns bei unserem Keeper bedanken, dass wir nicht schon fünf Stück kassiert haben“, erklärte Gästetrainer Malte Jaskosch. Der musste sich in den ersten 45 Minuten über einen blutleeren und lethargischen Auftritt seiner Mannschaft ärgern, die mit dem Tempo der gut aufgelegten Schwaneweder überhaupt nicht zurecht kamen.

Immer wieder Hochkaräter

Gerade auf der rechten Defensivseite hatten die „Kometen“ extreme Probleme, immer wieder wurde es so gefährlich. Die Hausherren wussten diese Schwächen aber auch gekonnt auszunutzen und erspielten sich durch blitzschnelles Kombinationsspiel immer wieder Hochkaräter. Alleine Nick Stellmann hätte die Partie so im Alleingang für den FC Hansa entscheiden können: Bereits in der fünften Minute scheiterte er mit einem Kopfball aus fünf Metern am überragend reagierenden Philip Böttjer im Gästetor.

Eine Viertelstunde später stand er nach einem missglückten Klärungsversuch erneut frei vorm Tor, jedoch konnte Böttjer wieder glänzend parieren. Als Stellmann dann nach überragender Vorarbeit von Emil-Finn Tepper bei seiner dritten Großchance aus zehn Metern vorbeizielte, war ihm die Verzweiflung deutlich anzusehen (35.). Zu diesem Zeitpunkt führten die Hanseaten aber schon, da Tepper dem überforderten Andreas Lühr entwischte und vor dem Tor die Ruhe behielt (16.). Und vier Minuten vor der Pause durfte dann auch Stellmann tatsächlich noch jubeln, als er das zögernde Defensivverhalten bestrafte und einen langen Ball ins Tor spitzelte.

Bis auf eine Doppelchance Mitte der Halbzeit und ein paar halbwegs gefährliche Standards kam von den Gästen bis zur Pause gar nichts, auch nach dem Seitenwechsel deutete zunächst wenig auf eine Aufholjagd hin. Doch dann kam die besagte Verletzungsunterbrechung: Trotz Cengiz‘ Fehlschuss ging ein Ruck durch die Jaskosch-Truppe, die nun mit einer ganz anderen Körpersprache auftrat. Plötzlich gewannen die Gäste die wichtigen Zweikämpfe und belohnten sich für den Aufwand.

Zunächst verlängerte Tim Weinmann einen Freistoß von Cengiz per Kopf in die Maschen (81.), wenige Minuten hiernach lenkte Felix Hoppe eine scharfe Hereingabe vom emsigen Rafael Monsees ins eigene Tor (85.). Es schien nun so, als würde die Partie komplett kippen. Doch dann patzte mit Philip Böttjer ausgerechnet der bis dahin beste Pennigbütteler. Einen harmlosen Schuss konnte er auf dem holprigen Boden nicht festhalten, Emil-Finn Tepper nutzte diesen Fauxpas zur neuerlichen Führung (87.). Damit war das verrückte Duell aber noch nicht entschieden, in der ewig langen Nachspielzeit ging es zwischen den beiden Kontrahenten hin und her. Hitzige Zweikämpfe und jede Menge Diskussionen sorgten für echte Derbystimmung im Heidestadion. Die Schlusspointe setzten dann nochmal die Gäste – in der 103. Minute. Wieder flankte Monsees, am zweiten Pfosten stand Fabian Kauf frei und traf zum Endstand. Dass es trotz der Punkteteilung einen Gewinner gab, wusste im Anschluss auch FCH-Coach Andreas Dirks: „Für den neutralen Zuschauer war das sicherlich ein geiles Spiel. Angesichts der großen Chancen, die wir hatten, ist es für uns aber eine gefühlte Niederlage“, bilanzierte er.