Feierten einen Doppelsieg und den Derbyerfolg über Stendorf: Falkenbergs Beate Wangenheim (rechts) und Petra Bergmann. (Brockmann)

Landkreis Osterholz. Beim 8:4-Derbysieg in der Tischtennis-Landesliga der Damen gegen den personell arg gebeutelten FSC Stendorf blieb der Rückrundenneuzugang in all seinen vier Matches ohne Satzverlust. Parallel gelang der TuSG Ritterhude II in der heimischen Riesturnhalle ein – vor allem in der Art und Weise – überraschendes 7:7 gegen den Tabellendritten TSV Hollen II.

TV Falkenberg – FSC Stendorf 8:4: Das nennt man wohl Talent – oder wenigstens große spielerische Klasse. Denn monatelang hatte Jessica Lindemann während ihrer Zeit in Wuppertal keinen Schläger mehr in die Hand genommen, nun trumpfte die ehemalige Oberligaspielerin beinahe wie in alten Zeiten auf und übererfüllte mit vier souveränen Zählern für ihr Team die in sie gesetzten Hoffnungen. „Für Jessica war es wie eine Rückkehr nach Hause. Durch dieses Glücksgefühl ist diese erstaunliche Leistung wohl zu erklären“, berichtete TVF-Mannschaftsführerin Christiane Grotheer.

Allerdings hatte Lindemann an diesem Abend zugegebenermaßen auch nicht die höchsten Hürden aus dem Weg zu räumen, denn bei den Gästen fehlte mit Maike Henze, Svenja Belgardt und Carina Lilienthal krankheitsbedingt gleich das gesamte etatmäßige Spitzentrio. „In dieser Konstellation mussten wir die Partie natürlich auch unbedingt gewinnen, wenn es mit dem Klassenerhalt für uns noch klappen soll“, war sich Christiane Grotheer bewusst. Eine schnelle 2:0-Doppelführung ließ bei den Falkenbergerinnen zudem keine Nervosität aufkommen.

Neben Lindemann entwickelte sich aufseiten der Gastgeberinnen Petra Bergmann mit zwei Siegen im unteren Paarkreuz gegen Petra Hinz und Melanie Scholze zur fleißigsten Punktesammlerin. Bei Stendorf sorgte vor allem Inge Kaune für die Highlights. Bei ihren Siegen gegen Beate Wangenheim und Petra Bergmann zeigte sie sich sicher im Blockspiel und überzeugte auch mit mehreren riskanten Vorhandschüssen. „Wir wollen jetzt natürlich in den nächsten Wochen möglichst eine Siegesserie starten“, erklärt Christiane Grotheer. Aus diesem Grund will auch Jessica Lindemann wieder vollen Trainingseinsatz zeigen.

TuSG Ritterhude II – TSV Hollen II 7:7: Die Hammestädterinnen bleiben in 2019 weiterhin ungeschlagen. Doch dass diese Serie auch gegen den Aufstiegsaspiranten halten würde, hätten im TuSG-Lager wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten. Schließlich waren die Voraussetzungen im Vorfeld richtig schlecht. Im Hinspiel war Ritterhude beim 2:8 völlig chancenlos, nun fielen diverse Akteurinnen aus unterschiedlichen Gründen aus, sodass man nur drei einsatzfähige Spielerinnen fand. Vier Punkte gingen damit also bereits kampflos an die Gäste, die gar zu fünft angereist waren, um mit der eigenen Aufstellung noch taktieren zu können.

Doch genau dabei „verzockte“ sich Hollens Reserve. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Gäste Rabea Grottian in den Einzeln draußen und gönnten der erst 15-jährigen Pia Gollin Einsatzzeit. Diese war dann aber in ihren drei Matches chancenlos, sodass beinahe schon wieder eine Art „Chancengleichheit“ herrschte. Zumal bei der TuSG Cornelia Kuhangel nach ihren langwierigen Schulterproblemen langsam zu alter Form zurückgefunden zu haben scheint. Inklusive Doppel sorgte die Topspinspezialistin für vier Punkte und strahlte deshalb über beide Wangen. Dadurch wäre dem Außenseiter fast noch der ganz große Coup gelungen. Denn Katrin Monsees kämpfte sich nach 3:9-Rückstand im fünften Durchgang gegen Sylvia Gollin noch zurück und besaß bei 10:9 gar einen Matchball, scheiterte aber noch mit 10:12. „Ein echter Bonuspunkt für uns“, freute sich Ritterhudes Tanja Thies.

TV Falkenberg – FSC Stendorf 8:4: Lindemann/Grotheer – Scholze/Hinz 3:0 (11:8, 11:9, 11:7); Wangenheim/Bergmann – Kaune/Jürgens 3:2 (11:7, 6:11, 10:12, 11:7, 11:8); Lindemann – Jürgens 3:0 (11:7, 11:3, 13:11); Wangenheim – Kaune 0:3 (6:11, 9:11, 7:11); Bergmann – Hinz 3:0 (11:6, 11:5, 11:8); Grotheer – Scholze 1:3 (12:10, 8:11, 6:11, 4:11); Lindemann – Kaune 3:0 (11:9, 11:9, 11:9); Wangenheim – Jürgens 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 6:11); Bergmann – Scholze 3:1 (7:11, 11:3, 11:8, 11:1); Grotheer – Hinz 3:1 (9:11, 11:2, 11:5, 11:8); Bergmann – Kaune 2:3 (11:8, 11:6, 6:11, 4:11, 8:11); Lindemann – Scholze 3:0 (11:5, 11:6, 11:6)

TuSG Ritterhude II – TSV Hollen II 7:7: Kuhangel/Monsees – Sylvia Gollin/Pia Gollin 3:0 (11:8, 12:10, 11:7); kampflos – Hollmann/Grottian 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Kuhangel – Hollmann 3:0 (11:8, 13:11, 11:4); Thies – Böhlken 0:3 (7:11, 9:11, 8:11); Monsees – Pia Gollin 3:0 (11:8, 11:8, 11:5); kampflos – Sylvia Gollin 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Kuhangel – Böhlken 3:0 (11:5, 11:6, 11:4); Thies – Hollmann 3:1 (11:6, 11:7, 10:12, 11:7); Monsees – Sylvia Gollin 2:3 (11:7, 6:11, 11:4, 8:11, 10:12); kampflos – Pia Gollin 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Monsees – Böhlken 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 6:11); Kuhangel – Sylvia Gollin 3:1 (11:2, 5:11, 11:7, 11:2); Thies – Pia Gollin 3:1 (9:11, 12:10, 11:9, 11:9); kampflos – Hollmann 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) FM