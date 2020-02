Osterholz-Scharmbeck. Der derzeitige Tabellenelfte hatte in der Herbstserie mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Mirko Grimm (Abwehr) und Adnane Babi (Mittelfeld, beide Kreuzbandriss) wussten ein besonderes Lied davon zu singen. Stürmer Waldemar Hamburg wurde zudem von mehreren Blessuren heimgesucht.

Torhüter Philipp Krol hat die Kreisstädter in der Winterpause verlassen, sich inzwischen dem SV Grün-Weiß Beckedorf (1. Kreisklasse) angeschlossen. Die Sommer-Zugänge Alexander Kistner und Ahmed Omar sind bei der VSK-Reserve nicht ernsthaft in Erscheinung getreten. Christian Schmidts kickt sporadisch in der Drittformation. Justin Hoff und Dominik Sewtz gehören nach ihrem Studienbeginn nicht mehr fest zum Spielerkader. Mit dem 33-jährigen Alexander Birn ist ein Routinier ausgeschieden, der inzwischen in anderen Teams mitmischt (VSK-Dritte, Ü32). Mit Dmitrij Wegner (Mittelfeld) verfügt Kay Edmüller in der Rückserie über einen 32-jährigen Neuzugang, der in der Vergangenheit für den TSV Wallhöfen das Trikot überstreifte.