Es ist gerade mal ein Jahr her, da wurde die sportliche Palette des TSV Wallhöfen noch ein klein wenig breiter. Am 1. Januar wurde die Pétanque-Gruppe offiziell in die Turnsparte der Schwarz-Weißen eingegliedert. Schon seit längerer Zeit hatte sich eine feste Gruppe dem hierzulande unter dem Begriff „Boule“ bekannteren Wurfspiel verschrieben. In der Straße „Hinterm Bruch“ haben sich die Mitglieder in Eigenleistung eine Bahn angelegt, wann immer es Wetter und Zeit zulassen, wird dort auch trainiert. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch die Meldung zum Punktspielbetrieb erfolgen. Mitinitiatoren waren Karin Thoms-Schanz sowie Torsten Schanz.

Wer Interesse an dieser Sportart hat und vielleicht schon mal ein paar Informationen erhalten möchte, kann sich gerne bei Karin Thoms-Schanz melden (04793-8888). Da sich diese Gruppe noch im Aufbau befindet, gibt es noch keinen festen Trainingstermin.