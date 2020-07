Heute von: Peter Gevatter, 66 Jahre alt, langjähriger Kampfsport-Trainer und ATK-Selbstverteidigungsgroßmeister (Karsten Hollmann)

Peter Gevatter: Es ist alles noch sehr eingeschränkt. Wir trainieren in unserem Studio in kleinen Gruppen. Ich habe vom Gesundheitsamt mittlerweile die Zulassung erhalten, dass ein bisschen Kontaktsport mit einem festgelegten Partner möglich ist. Das betrifft zum Beispiel Selbstverteidigung in Karate, Jiu Jitsu, Kickboxen oder im Anti-Terror-Kampf. Wem noch kein fester Partner zugeteilt werden konnte, muss auf kontaktlose Varianten wie Kata ausweichen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer jetzt erst mal wieder Spaß haben. In der Schule gibt es derzeit noch keinen Sportunterricht, den Kindern fehlt die Bewegung und der Ausgleich. Nach einem Vierteljahr Pause können manche die Übungen nicht mehr umsetzen, weil sie diese schlichtweg vergessen haben. Alle Planungen sind zudem ungewiss. Im September sollen eigentlich die BAE-German Open in Wilhelmshaven stattfinden, bei denen aussichtsreiche Kickboxer von uns starten wollten. Auch Kampfrichterausbildungen und Schülergrad-Prüfungen liegen momentan auf Eis. Eine Schülerin von mir, die den braunen Gürtel besitzt und den schwarzen anpeilt, wartet sehnsüchtig auf den nächsten Lehrgang.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich denke, alle die mit Sport zu tun haben, ob es Vereine oder wir als Studio sind, erhoffen sich mehr Lockerungen. Es ist nun mal nicht mehr der Sport, wie wir ihn früher ausüben konnten. Alle suchen deshalb nach Lösungen. Ich wünschte mir zum Beispiel, dass wir wenigstens die Partner in unseren kleinen Trainingsgruppen tauschen könnten. Die Zahlen mit aktuell drei Infizierten im Landkreis würden doch mehr Lockerungen hergeben. Außerdem ist es mühselig, dass man viele Dinge nicht den Verordnungen entnehmen kann, sondern sich stattdessen regelmäßig beim Gesundheitsamt informieren und dort nachfragen muss.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Ich war trotzdem jeden Tag im Studio. Es gab jede Menge Formalitäten zu klären und Anträge zwecks einer staatlichen Förderung auszufüllen. Zudem haben wir renoviert und uns neue Konzepte überlegt. Das Wort „Freizeit“ kenne ich nicht. Ich habe ein Haus und einen Garten, dazu noch zwei Hunde. Wenn man ein Studio seit vielen Jahren betreibt, muss man ständig zusehen, dass der Laden läuft. Ich habe nicht den Kopf dafür frei, einen Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen und dabei die Beine hochzulegen. Der Corona-Zeit kann ich nichts Positives abgewinnen, der finanzielle Schaden ist einfach zu groß. Da die Fixkosten dennoch bleiben, aber die Mitgliedsbeiträge fehlen, werden die Verluste nie wieder aufzuholen sein.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Das Tragen der Maske, das Reinigen der Matten – all dies bedeutet einen riesigen Aufwand, und dennoch hat man sich an das Hygienekonzept gewöhnt. Doch solange das Abstandsgebot aufrechterhalten bleibt, können wir keine normale Arbeit leisten. Diese langen Einschränkungen sind eine Katastrophe und existenzgefährdend.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

