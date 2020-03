Lilienthal/Landkreis Rotenburg. Die verschiedenen Strecken führten um und über den Bahberg im großen Holz von Zeven. Janina Lindemann und Floyd Schnaars siegten unangefochten in ihrer Altersklasse über 3000 Meter.

Der 16-jährige Floyd Schnaars kam als U 18-Sieger in 10:24 Minuten als Gesamtzweiter ins Ziel und musste nur dem sieben Jahre älteren, in der Männerhauptklasse startenden Nils-Henrik Meyer von der LG Unterlüß/Faßberg/Oldendorf den Vortritt lassen. Janina Lindemann folgte diesem in 15:07 Minuten und gewann damit die Wertung der weiblichen Jugend U 20. Ihre Schwester Lara-Marie Lindemann überquerte als erstes Mädchen der W 11 in 5:32 Minuten die Ziellinie über die 1300 Meter.

Wie bereits im zweiten Lauf der Crossserie gingen die ersten beiden Gesamtplätze der unter 14-Jährigen an die Lilienthaler Läufer Levin Eickhoff und Tom Stephan. „Während Levin ein weiteres Mal eindrucksvoll mit deutlichen Vorsprung in 6:32 Minuten die 1800 Meter bewältigte, duellierte sich Tom dieses Mal wieder sehr spannend mit seinem Kontrahenten Simon Röttger vom Buxtehuder SV“, teilte TVL-Trainer Jan Petermann mit. Im Endspurt hätten die beiden nicht nur um den zweiten Gesamtplatz, sondern auch um den ersten Platz in der Gesamtwertung der M 12 gerungen. „Mit einer Nasenlänge Vorsprung konnte Tom Stephan in 6:59 Minuten den Zweikampf für sich entscheiden“, so Petermann. Mit seinen drei Gesamtsiegen sicherte sich Levin Eickhoff zudem souverän die Cupwertung bei den Jungen M 13.

Bei den unter 16-Jährigen zeigte Robin Petermann seinen älteren Konkurrenten erneut die Hacken. Der 13-Jährige absolvierte die 1800 Meter mit einem Start-Ziel-Sieg in 6:34 Minuten. Da auch er genau wie Eickhoff alle drei Läufe gewann, bekam er für die Cupwertung ebenfalls eine Goldmedaille. „Mein Saison-Resümee fällt positiv aus. Die Trainingsgruppe hat den ganzen Winter Regen und Wind getrotzt und gut trainiert. Damit ist eine hervorragende Grundlage für die kommende Bahnsaison erarbeitet und belohnt worden“, erklärte Petermann.

Weitere Informationen

Crosslauf um den Bahberg in Zeven

700-Meter-Lauf, Jungen M8: 1. Hannes Werwoll (TuS Rotenburg) 2:39 Minuten; 3. Samuel Pravda (TSV Gnarrenburg) 3:02; Mädchen W9: 1. Mira Thurau (LAV Zeven) 3:01; 3. Aurora Pravda (TSV Gnarrenburg) 3:12

1300-Meter-Lauf, Jungen M10: 1. Timon Beckhusen (LAV Zeven) 5:17; 5. Carsten Köster (TSV Gnarrenburg) 6:08; Mädchen W11: 1. Lara-Marie Lindemann (TV Lilienthal) 5:32; 2. Faye Bollmeier (TSV Gnarrenburg) 5:36; 6. Charlotte Schlüter (TV Lilienthal) 5:52

1800-Meter-Lauf, Jungen M12: 1. Tom Stephan (TV Lilienthal) 6:59; M13: 1. Levin Eickhoff (TV Lilienthal) 6:32; M14: 1. Robin Petermann (TV Lilienthal) 6:34; Mädchen W13: 1. Harmke Wöhltjen (TSV Gnarrenburg) 8:10; W15: 1. Inka Wöhltjen (TSV Gnarrenburg) 7:57; 2. Milena Weber (TSV Gnarrenburg) 8:15

3000-Meter-Lauf, männliche Jugend U18: 1. Floyd Schnaars (TV Lilienthal) 10:24; M55: 1. Ralf Rimkus (TSV Gnarrenburg) 13:12; weibliche Jugend U20: 1. Janina Lindemann (TV Lilienthal) 15:07; Frauen-Hauptklasse: 1. Kyra Frenz (TuS Rotenburg) 13:00; 2. Lea Harms (TSV Gnarrenburg) 13:44

9000-Meter-Lauf, Senioren M30: 1. Christoph Kundler (TSV Gnarrenburg) 38:28; M40: 1. Axel Mehrtens (SV Eintracht Hepstedt/Breddorf) 35:42; M45: 1. Carsten Hülss (ATS Buntentor Bremen) 34:29; 2. Frank Mehrtens (SV Eintracht Hepstedt/Breddorf) 40:50; M55: 1. Axel Röhrs (SV Eintracht Hepstedt/Breddorf) 36:30; 3. Ralf Rimkus (TSV Gnarrenburg) 45:03; M65: 1. Frank Bargmann (TSV Gnarrenburg) 43:15; Frauen-Hauptklasse: 1. Lea Harms (TSV Gnarrenburg) 45:25; W35: 1. Lena Schuldt (Kiel) 38:29; 3. Ronja Schuldt (TSV Gnarrenburg) 40:38; W35: 1. Sonja Mehrtens (SV Eintracht Hepstedt/Breddorf) 44:43 KH