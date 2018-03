Holten zwei Medaillen für den VSK: Vizemeisterin Phoebe Peschla (links) und Bronzemedaillengewinnerin Anna Brinkmann. (Fr)

Osterholz-Scharmbeck. Viel mehr geht nicht: Für Phoebe Peschla wurden die Deutschen Meisterschaften im Doppelminitrampolin zu einem einzigartigen Erfolgserlebnis. Die Turnerin vom VSK Osterholz-Scharmbeck sicherte sich nach einer ganz starken Leistung im nordrhein-westfälischen Nottuln den deutschen Vizemeistertitel.

Dass die Silbermedaillengewinnerin der Altersklasse U11/U12 am Ende aus dem Turnkreis Osterholz kommen würde, war im Vorfeld nicht zu erwarten gewesen. Immerhin war die Konkurrenz bei den nationalen Titelkämpfen ziemlich groß und Phoebe Peschla zum ersten Mal überhaupt bei einer DM dabei. Gleich 90 Turnerinnen und Turner gingen bei der DM in den fünf Altersklassen an den Start.

Weitere 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten in fünf Wettkampfklassen bei dem Deutschland-Cup, einem Vorbereitungswettkampf auf die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften. Vom VSK Osterholz-Scharmbeck qualifizierten sich Ida Gäbler und Phoebe Peschla (beide U11/U12) sowie Anna Brinkmann in der Altersklasse U19+ für die Deutschen Meisterschaften. Zudem turnte mit Liv Niedermowe noch eine dritte VSK-Athletin um den Deutschland-Cup in der Altersklasse U11/U12.

Nur 0,8 Punkte fehlen

Spätestens, nachdem sich Phoebe Peschla einen Platz im DM-Finale erkämpft hatte, richteten sich alle Augen auf die Kreisstädterin. Und die VSK-Turnerin legte im Endkampf sogar noch einmal zu und zeigte zwei noch bessere Durchgänge als im Vorkampf. Am Ende fehlten sogar nur 0,8 Punkte auf die neue Deutsche Meisterin Imani Saprautzki (Barmstedter MTV). Trotzdem war die Freude über Silber riesengroß. Und auch der starke fünfte Platz von Ida Gäbler war definitiv ein Erfolg.

Auch Anna Brinkmann erturnte sich einen Startplatz im Finale der Altersklasse U19+, doch war die Konkurrenz hier noch einmal stärker als in den anderen Altersklassen. Im Finale traf Brinkmann unter anderem auf die Deutsche Meisterin aus dem Jahr 2017, Jana Twesten vom HSV Stöckte, und die Deutsche Meisterin aus dem Jahr 2016, Antonia Quindel vom Bramfelder SV. Sowohl Twesten als auch Quindel hatten eine höhere Schwierigkeitsstufe in ihrer Übung, sodass es für die VSK-Turnerin am Ende zu einem trotzdem starken dritten Platz reichte. Deutsche Meisterin wurde Antonia Quindel, Jana Twesten sicherte sich den Vizemeistertitel.

Für Liv Niedermove lief der Deutschland-Cup nicht so gut wie erhofft. Sie zeigte einen starken ersten Durchgang und lag danach auf Platz zwei, der Finalplatz war also zum Greifen nahe. Allerdings konnte die Kreisstädterin ihren zweiten Durchgang nicht stehen. Sie stürzte – verletzte sich zum Glück nicht –, verlor aber durch diesen Sturz ihr Ticket für das Finale. Am Ende belegte Liv Niedermove Platz neun. Das VSK-Trainerteam mit Lea Morgenbesser und Katja Katterwe zog dennoch ein positives Fazit: „Wir freuen uns besonders darüber, neben Anna in diesem Jahr noch zwei weitere starke Aktive auf den Deutschen Meisterschaften gehabt zu haben. Ein großer Erfolg sind die zwei Medaillen, die für den VSK erturnt werden konnten. Insbesondere freuen wir uns für Phoebe, die auf ihrer ersten Deutschen Meisterschaft so erfolgreich war.“