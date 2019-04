Drei der vier Treffer der SG Platjenwerbe gingen auf das Konto von Jacob Geber (am Ball), hier im Duell mit Lilienthals Niclas Gaber. (Dohr)

Platjenwerbe. Beim 1:0 schloss er einen Alleingang erfolgreich ab. Mit einem Weitschuss stellte Jan Herfordt den 2:0-Pausenstand her. „Bis dahin hatten wir alles gut im Griff“, versicherte SG-Coach Maik Fiegert.

Doch nachdem die Gäste aus dem Nichts auf 1:2 durch Marvin Tietje verkürzt hatten, geriet der Sieg plötzlich noch einmal in Gefahr. „Unser Torwart Tim Schumacher hat mit guten Paraden das 2:2 verhindert“, so Fiegert. Hassan Jaber schlenzte den Ball zudem einmal knapp am SG-Gehäuse vorbei. Der war aber ansonsten gut beim aufmerksamen Moritz Wolf aufgehoben. Mit zwei Kontertoren machte Jacob Geber alles klar. „Der war für uns selbst dann nicht zu verteidigen, wenn wir ihn gedoppelt haben“, stellte SV-Trainer Raoul Kanitz fest. Er kritisierte, dass seine Schützlinge im ersten Abschnitt zu weit von ihren Gegenspielern entfernt gewesen seien. „Unsere zweite Halbzeit war dann aber besser“, sagte Kanitz. Philip Hecke besaß aber noch zwei gute Gelegenheiten für einen noch deutlicheren Heimsieg.