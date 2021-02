Landkreis Osterholz. In der zweiten Abteilung der L-Springpferdeprüfung musste die Tochter von Dörte Kuhn vom RFV Hambergen auf ihrer sechsjährigen Hannoveraner Stute Cascardora mit der Wertnote von 8,2 Punkten nur Matthias Lucas vom RSC An der Leuba auf Camaro vd Leuba (8,5) den Vortritt lassen.

Harm Lahde vom RV Aller-Weser kristallisierte sich auf Oak Grove's Someday mit 8,6 Zählern als Sieger der ersten Abteilung als bester aller Starter heraus. Marena Dankwardt vom RC General Rosenberg hüpfte auf ihrer siebenjährigen Westfalen-Stute Quintesse aufs Siegertreppchen beim L-Springen. Ohne Fehler und in einer Zeit von 53,71 Sekunden belegte die 18-Jährige Schwanewederin Rang drei in der zweiten Abteilung. Die Prüfung wurde nach Abschluss des Wettbewerbs ebenso wie zuvor die L-Springpferdeprüfung nach Leistung geteilt. Somit beanspruchte Stephanie Böhe vom Pferdezucht und RV Luhmühlen als beste Teilnehmerin auf Granate P (0/50,20) Position eins in der ersten Abteilung. Pennigbüttels Pia Gerding erlaubte sich sowohl auf Kannada du Chateau (58,73) als auch auf Care for Life (61,68) jeweils einen Fehler und hatte somit bei der Vergabe der Schleifen kein Wörtchen mitzureden.

Im L-Punktespringen verpasste Rosenbergs Marena Dankwardt auf ihrer neunjährigen Hannoveraner Stute Sejana K mit 65 Punkten in 57,92 Sekunden als Vierte der zweiten Abteilung nur um Haaresbreite einen Podiumsplatz. Die Bereiterin von Dietrich Kusserow heimste aber dennoch eine weitere Schleife ein. Stephan Dubsky vom RV Aller-Weser setzte sich auf Perle mit 65 Zählern in einer Zeit von 53,28 Sekunden in der ersten Abteilung dieser Prüfung durch. Als beste Starterin aller 65 Kombinationen aus Pferd und Reitern entpuppte sich jedoch Jona Lenja Korries vom RV Rehagen-Hamburg auf Voll Süß mit 65 Punkten in 52,67 Sekunden.

Auf Quintesse musste sich Marena Dankwardt mit 54 Zählern in 82,70 Sekunden mit Rang 42 begnügen. Auch ihre Klubkollegin Josephine Seemann verfehlte auf ihrem zwölfjährigen Hannoveraner Wallach Graf Grande O (24/60,29) eine Schleife und landete auf Platz 56. Pia Gerding ging auf ihrer siebenjährigen Hannoveraner Stute Kannada du Chateau ebenfalls leer aus.