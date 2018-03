Osterholz-Scharmbeck. So nah liegen Freud und Leid manchmal beieinander. An der Landesmeisterschaft auf dem Doppelminitrampolin in Laatzen nahmen auch acht Aktive des VSK Osterholz-Scharmbeck teil. Besonders in der Jugend D wurde der Wettkampf für zwei VSK-Sportlerinnen zu einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle.

Insgesamt starteten 90 Aktive aus 17 Vereinen bei der Landesmeisterschaft – und besonders das Feld der Jugend D war mit 16 leistungsstarken Sportlerinnen vorzüglich besetzt. Ein Beleg für die Leistungsdichte war das Vorrunden-Aus der amtierenden Bezirks-Vizemeisterin Pia Kolbe (Jahrgang 2007), die am Ende nur auf Rang 13 landete. Dafür zeigte Liv Niedermowe (2007) eine überragende Vorrunden-Leistung und zog auf Platz eins liegend ins Finale ein. Dort turnte die VSK-Sportlerin zwar erneut sauber, hatte jedoch zu wenig Schwierigkeit in ihrer Übung, um den ersten Rang zu behalten. Am Ende wurde Liv Niedermowe Sechste.

Einen Platz beziehungsweise 0,2 Punkte davor platzierte sich Phoebe Peschla (2006) auf Rang fünf. Sie turnte aufgrund einer Verletzungspause etwas leichtere Durchgänge, das aber enorm sauber und fehlerfrei. Mit Ida Gäbler (2006) hatte sich noch eine dritte VSK-Aktive für das Finale qualifiziert – und die ging nach Platz acht in der Vorrunde nun volles Risiko. Am Ende wurde dieser Mut belohnt: Ida Gäbler sicherte sich den zweiten Platz und darf sich nun Vize-Landesmeisterin nennen. Den Titel gewann Diana Gust vom VfL Grasdorf.

In der Jugend E, der jüngsten Altersklasse, schickte der VSK mit Lena Schümann und Line Gäbler (beide 2008) zwei Nachwuchskräfte ins Rennen. Beide turnten einen guten Vorkampf und qualifizierten sich für das Finale. Dort mussten sich Lena Schümann (Dritte) und Line Gäbler (Vierte) nur zwei Turnerinnen aus dem Niedersachsen-Kader geschlagen geben.

Bei den Erwachsenen war der Klub aus der Kreisstadt mit Anna Brinkmann und Leon Könemann (beide Jahrgang 1999) vertreten. Brinkmann hatte es in der Damenkonkurrenz mit vier Konkurrentinnen zu tun – und tat sich auffallend schwer mit dem Trampolin. Nach diversen Abzügen bei den Haltungspunkten kam sie immerhin noch auf Rang drei. Der Landesmeistertitel ging wenig überraschend an die amtierende Deutsche Meisterin auf dem Doppelmini, Jana Twesten. Bei den Herren war Leon Könemann ohne Konkurrenz und zeigte unter Wettkampfbedingungen neue Durchgänge.

In den beiden Mannschaftswertungen (2002 und jünger sowie 2001 und älter) landeten beide VSK-Teams auf Rang vier. „Der Wettkampftag war insgesamt sehr erfolgreich. Wir konnten in jeder Altersklasse, in der wir Aktive hatten, einen Treppchenplatz sichern. Das ist viel wert. Auch die Mannschaftsplatzierungen sind für die gezeigten Leistungen stimmig„, bilanzierte VSK-Trainerin Katja Katterwe und fügte hinzu: “An diesem Tag hatten die Aktiven weniger Standschwierigkeiten als noch zuvor bei den Bezirksmeisterschaften.“