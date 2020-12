Barsinghausen. Es ist eine Nachricht, die vor allem auch beim FC Hagen/Uthlede für große Freude gesorgt haben dürfte: Denn der Niedersachsenpokal, der seit der Saison 2018/2019 als zweigeteilter Wettbewerb (Profis/Amateure) ausgetragen wird, wird auch zukünftig in dieser Form ausgespielt. Das hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) nun jüngst entschieden.

Was vor allem bei den Oberligisten für große Erleichterung gesorgt hat, kam naturgemäß bei den Dritt- und Regionalligisten weit weniger gut an. Denn früher, beim eingleisigen Pokal, zogen beide Finalisten in die erste Runde des DFB-Pokals ein – und das war am Ende eigentlich immer ein Regional- oder Drittligist. Jetzt aber schaffen nur die jeweiligen Pokalsieger der beiden Wettbewerbe den Sprung in die lukrative erste Hauptrunde.

Entsprechend fiel die Reaktion der Vereine aus. Drittligist SV Meppen sowie die Regionalligisten TSV Havelse, SV Drochtersen/Assel, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, BSV Rehden und VfB Oldenburg machten in einer gemeinsamen Pressemitteilung deutlich, dass sie aus verschiedenen Gründen gerne zum alten Modus zurückgekehrt wären. Der NFV stelle nach Ansicht der genannten Klubs „auf stur“, weil er an dem aktuellen Modus festhalten will. So wirft Rigo Gooßen, Präsident des SV Drochtersen/Assel, dem NFV in dem Schreiben vor, „offensichtlich ein von vornherein abgekartetes Spiel“ gespielt zu haben: „Man wollte gar nichts ändern“, so Gooßen.

Der NFV sieht das anders. „Die Fragen zum Modus sind durch die zuständigen Gremien gegangen und ergebnisoffen diskutiert worden. Es gehört zum sportlichen Miteinander, am Ende eines offenen Prozesses eine mehrheitliche Entscheidung auch zu akzeptieren. Es ist nachvollziehbar, dass am Ende eines solchen Prozesses nicht jeder zufrieden ist, aber niemand ist übergangen worden“, teilte der NFV auf Nachfrage mit.